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17:09 (мск), источник: Вести - Калининград

Правительство области заключило соглашение с двумя крупными российскими банками

В подписании документов о сотрудничестве в банковской сфере принял участие глава Калининградской области Антон Алиханов.

Стороны договорились развивать взаимодействие в целях социально-экономического развития региона. Коммерческие структуры готовы предоставить кредиты и другие меры поддержки для бизнеса, помогать малым и средним предпринимателям, образовательным учреждениям региона.

Антон Алиханов, глава Калининградской области:

— Соглашение — хорошая база для взаимодействия с профессионалами, с теми, кто развивает экономику и даёт возможность реализовывать инвестиционные проекты. Мы договорились о конкретных проектах в области недвижимости, каких- то проектов, которые мы реализуем в Светлогорском районе, других местах, проектов в промышленности и сфере информационных технологий. Подписание рамочного соглашения — это определённый импульс построить свою работу в соответствие с теми задачами, которые диктует сегодняшнее время. Доступность кредита должна быть высокой, в первую очередь, для малого и среднего бизнеса, должна быть поддержка импортных и экспортных операций.

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