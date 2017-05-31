Глава региона пообщался с прикамской молодежью

Отрывок из новой постановки творческой студии еще не показывали на большой сцене. Идея самого проекта принадлежит заслуженному артисту России — Константину Хабенскому. Подобные театральные проекты есть в 11 субъектах Российской Федерации, они традиционно собирают сотни одаренных детей.

Вячеслав Чуистов, руководитель Пермской студии творческого развития Константина Хабенского: «У нас стоит задача — ребят чему-то научить, немножко развить, чтобы они говорили лучше, поскольку это вообще проблема нашего региона, чтобы они двигались».

Гость репетиции — глава Прикамья Максим Решетников. В рамках рабочей поездки он посетил Дворец молодежи в городе Перми, где встретился с активной частью жителей Пермского края. Одной из тем встречи стало студотрядовское движение.

Алексей Блюмин, руководитель Пермского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие отряды»: «Наши ребята работают в Краснодарском крае, в Санкт-Петербурге на строительных объектах, в Челябинской области, в Архангельской области. В принципе география очень большая».

Уже на встрече лидеры молодежных движений, представители стройотрядов, студенты задавали интересующие вопросы о текущем положении и своей роли в современных процессах.

Михаил Мухин, директор Малой академии государственного управления Пермского края: «Вопрос, который интересует всех представителей молодежи — установление рамок, границ и правил игры в сфере молодежной политики. Это и принятие регионального закона о государственной молодежной политике в Пермском крае, принятие программы».

Сегодня в Прикамье работает довольно много молодежных союзов и волонтерских организаций, которые активно участвуют в жизни региона. В Пермской городской думе и Законодательном собрании Пермского края действуют молодежный совет и парламент. Решения, которые они принимают, часто становятся основой для вполне реальных законопроектов.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: «Основная цель молодежной политики — воспитывать успешных, ориентированных на успех молодых людей, которые готовы взять в свои руки ответственность за свою судьбу и бороться за будущее своего края здесь и сейчас».

Все вопросы, которые задавали главе региона на встрече, не остались без ответа.