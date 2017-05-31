Ни квартир, ни машин, ни домов: опубликован доход за год мэра Краснодара Евгения Первышова

На сайте администрации Краснодара опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы муниципального образования Евгения Первышова.

Согласно годовому отчету в 2016 году мэр заработал 1 349 191,33 рубля. В собственности градоначальника числится только земельный участок площадью 810 квадратных метров. Ни транспортных средств, ни квартир мэр Краснодара не имеет. В качестве объектов недвижимости, находящихся в пользовании, Евгений Первышов заявил о трех квартирах площадью 54,9, 44,2 и 168 квадратных метров.

Как членов семьи в декларации глава отметил только троих несовершеннолетних детей. В собственности одного из них имеется квартира площадью 29,2 квадратных метра. В пользовании у всех значатся те же квартиры, что и у отца.

Для сравнения доходы предшественника Евгения Первышова — Владимира Евланова в 2015 году составили 2 417 355,45 рублей.

Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, Евгений Первышов с 14 ноября 2016 года работал в качестве первого заместителя главы кубанской столицы и одновременно в статусе исполняющего обязанности главы Краснодара. 8 декабря 2016 года депутаты гордумы Краснодара большинством голосов одобрили кандидатуру Евгения Первышова на пост градоначальника краевого центра.