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15:47 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Ни квартир, ни машин, ни домов: опубликован доход за год мэра Краснодара Евгения Первышова

Краснодар, 31 мая, KrasnodarMedia. Задекларированный доход главы Краснодара Евгения Первышова в 2016 году составил 1 349 191, 33 рубля, сообщает ИА KrasnodarMedia.

На сайте администрации Краснодара опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы муниципального образования Евгения Первышова.

Согласно годовому отчету в 2016 году мэр заработал 1 349 191,33 рубля. В собственности градоначальника числится только земельный участок площадью 810 квадратных метров. Ни транспортных средств, ни квартир мэр Краснодара не имеет. В качестве объектов недвижимости, находящихся в пользовании, Евгений Первышов заявил о трех квартирах площадью 54,9, 44,2 и 168 квадратных метров.

Как членов семьи в декларации глава отметил только троих несовершеннолетних детей. В собственности одного из них имеется квартира площадью 29,2 квадратных метра. В пользовании у всех значатся те же квартиры, что и у отца.

Для сравнения доходы предшественника Евгения Первышова — Владимира Евланова в 2015 году составили 2 417 355,45 рублей.

Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, Евгений Первышов с 14 ноября 2016 года работал в качестве первого заместителя главы кубанской столицы и одновременно в статусе исполняющего обязанности главы Краснодара. 8 декабря 2016 года депутаты гордумы Краснодара большинством голосов одобрили кандидатуру Евгения Первышова на пост градоначальника краевого центра.

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