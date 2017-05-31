Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале
Как избавиться от боли в спине: советы
Суд принял решение по иску Батуриной к России на 33 млрд рублей
У детей Сандры Буллок появился отец
Какие юбки вошли в моду этим летом
Несоветский писатель. За что Паустовского «лишили» НобелевкиМарлен Дитрих вставала перед Константином Паустовским на колени, а Нобелевский комитет собирался присудить ему премию по литературе
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей
Пересильд и Мухаметов сыграли влюбленных: первые фото со съемок
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
СМИ: фанаты сравнили дочь Гузеевой с фарфоровой куклой
Это моя большая ошибка: Максакова о бывшем муже
Супервнедорожник за 1,5 миллиона: рецепт и очень жесткий тест
BMW показала мотоцикл с выдвигающимся сиденьем
Фоторепортажи
10В тени красоты
12Воспоминания Набережной Круазет
14Последствия урагана в Москве
10Последний звонок-2017 в России
12:26 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

МИД Украины предлагает не спешить с визовым режимом с Россией

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Официальный представитель украинского МИД Марьяна Беца заявила, что вопрос введения визового режима Украины с РФ очень сложный, для такого решения необходимо учитывать политические, юридические и технические составляющие.

Источник: "РИА Новости" Украина

Ранее фракция коалиции «Народный фронт» в Верховной Раде вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

«Вопрос введения визового режима с РФ очень сложный. МИД будет готов к внедрению, если будет соответствующее политическое решение. Но необходимо очень взвешенно и сбалансировано подходить к нашей стратегии относительно визового режима с РФ… Этот вопрос имеет очень много составляющих — как политических, юридических, так и технических», — сказала Беца в ходе онлайн-конференции.

По ее словам, в случае введения визового режима с Россией украинской стороне нужно будет значительно расширить штат дипломатических учреждений в РФ, а для этого необходимо дополнительное финансирование.

В октябре 2016 года спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией.

Как накануне заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков, Москва не исключает, что при введении Киевом виз с Россией около 3 миллионов граждан Украины могут направиться в Европу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Ангела Меркель подает на развод. Цена — 330 миллиардов
Назван срок возвращения доходов граждан РФ к докризисному уровню
Путин одобрил отмену ряда экономических мер против Турции
Deutsche Bank оштрафован за отмывание денег из России
При теракте в Кабуле погиб охранник посольства Германии
Вильфанд заявил о точности прогноза погоды на день урагана
Глава Роскачества назвал лучшие продукты, производимые в стране
Троих российских легкоатлеток допустили до соревнований
Спорт
«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом мира В сезоне-2015/16 «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занял пятое место и стал обладателем Кубка Англии
Авто
Полиции Украины выдали очень дорогую замену «уазикам» Компания Mitsubishi Motors осуществила крупнейшую поставку «зелёных» автомобилей за всё время работы со странами бывшего СССР
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
На 76-м году жизни скончалась «девушка Бонда» Молли Питерс Информация появилась в официальном Twitter-аккаунте, посвященном бондиане
Недвижимость
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
У 7 тысяч россиян россиян могут изъять жилье за долги
Риелторов осудили за хищение 26 млн рублей у клиентов
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
У детей Сандры Буллок появился отец Актриса счастлива, как никогда.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь