МИД Украины предлагает не спешить с визовым режимом с Россией

Ранее фракция коалиции «Народный фронт» в Верховной Раде вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

«Вопрос введения визового режима с РФ очень сложный. МИД будет готов к внедрению, если будет соответствующее политическое решение. Но необходимо очень взвешенно и сбалансировано подходить к нашей стратегии относительно визового режима с РФ… Этот вопрос имеет очень много составляющих — как политических, юридических, так и технических», — сказала Беца в ходе онлайн-конференции.

По ее словам, в случае введения визового режима с Россией украинской стороне нужно будет значительно расширить штат дипломатических учреждений в РФ, а для этого необходимо дополнительное финансирование.

В октябре 2016 года спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией.

Как накануне заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков, Москва не исключает, что при введении Киевом виз с Россией около 3 миллионов граждан Украины могут направиться в Европу.