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12:56 (мск), источник: УНИАН

Янукович и Азаров не смогут воспользоваться безвизом — МИД

Бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, скрывающиеся в России от украинского правосудия и находящиеся под санкциями Европейского Союза, не смогут воспользоваться безвизовыми поездками в страны Евросоюза.

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца сказала во время общения с гражданами на телефонной линии.

«Я думаю, что нет. Я думаю, что дальше тех городов, где они сейчас находятся, они вряд ли рискнут выехать», — отметила Беца, отвечая на вопрос, смогут представители бывшей власти Янукович и Азаров воспользоваться возможностью безвизовых поездок в ЕС после введения 11 июня безвизового режима для Украины.

По словам Бецы, если они приедут в Украину, чтобы оформить биометрический паспорт, то «будут сразу же привлечены к ответственности».

Она напомнила, что многим представителям бывшей власти из окружения Януковича запрещен въезд в Евросоюз.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Совет Европейского Союза утвердил решение продлить еще на один год санкции в виде замораживания активов и запрета на въезд в ЕС в отношении экс-президента Украины Януковича и его соратников.

Соответствующее решение касается 15 бывших чиновников.

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