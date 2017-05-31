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13:09 (мск), источник: Om1.ru

Варнавский пожелал новому заму Стрельцова не сбежать из омского Минстроя

Дмитрий Христолюбов проработал в ведомстве 8 лет.

Сегодня, 31 мая, на пленарном заседании правительства Омской области принято решение назначить заместителем министра строительства и ЖКК Омской области Дмитрия Христолюбова.

Глава ведомства Владимир Стрельцов, к слову, назначенный 15 мая, рассказал, что чиновник работал начальником управления дорожного хозяйства Омской области восемь лет. В свою очередь, спикер Заксобрания Владимир Варнавский шутливо напутствовал нового заместителя ведомства проработать подольше.

Владимир Варнавский, председатель Законодательного Собрания Омской области:

 — Дмитрий Игоревич один из немногих, кто остался в министерстве строительства. Вы видите, какое там движение. Хотелось бы пожелать, чтобы он закрепился хотя бы на два года, вот единственное пожелание. Чтобы была возможность для роста, а не для ухода сторону, — витиевато поздравил Варнавский.

В итоге губернатор Омской области Виктор Назаров также добавил, что он тоже надеется на долговременное сотрудничество с новым заместителем министра.

 — В лице спикера Заксобрания вас напутствует народ, чтобы вы работали как можно дольше, — отметил Назаров.
Отметим, что министерство строительства и ЖКК Омской области является одним из самых проблемных — чиновники в нем не задерживаются дольше нескольких месяцев, а рекордно короткой стала двухмесячная карьера министра от КПРФ и опытного чиновника Масана, которого спешили перебросить в строительную отрасль.

Напомним, «красный» министр Максим Михайленко и опытный финансист Богдан Масан продержались в должности глав ведомства всего по два месяца каждый.

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