Путин смягчил ограничения по безвизовому режиму с Турцией

В ноябре 2015 года Путин в числе специальных мер против Турции приостановил безвизовый режим с этой страной, сделав ряд исключений.

Согласно приводимому тексту указа, теперь исключения касаются также «граждан Турецкой Республики, являющихся членами экипажей воздушных судов Турецкой Республики, а также граждан Турецкой Республики, имеющих действительные служебные паспорта и направляемых в РФ в краткосрочные командировки, в том числе в дипломатические представительства и консульские учреждения Турецкой Республики, находящиеся на территории РФ, и членов их семей».

Кроме того, в указе президента РФ подчеркивается, что расширенный список категорий действует «при условии принятия Турецкой Республикой на основе принципа взаимности аналогичных мер в отношении граждан РФ, имеющих действительные служебные паспорта».