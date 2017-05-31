В «Пятилетку развития» внесли северные поправки

Жители северных городов Свердловской области рассказали главе Среднего Урала, чего им не хватает в заявленной «Пятилетке развития».

Самыми активными оказались североуральцы и пелымчане — по их мнению, в программу, с которой Евгений Куйвашев намерен выдвигаться на губернаторские выборы и сейчас участвует в праймериз «Единой России», надо добавить объекты «социалки» и спорта.

Культуру в массы.

«Я понимаю ситуацию здесь, в Пелыме, и близлежащих населённых пунктах, поскольку мне хорошо известно, как они развивали и строились. Я свою карьеру начинал по северным меркам совсем недалеко — в точно таком же посёлке городского типа Пойковский, где работал главой. На мой взгляд, самое главное — решение задач по благоустройству и вопросов о дальнейшем развитии территорий. Я сегодня здесь, чтобы принять ваши предложения и взять их в работу», — заявил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

Одной из первых просьб, с которой к нему обратились сельчане, стало строительство нового Дома культуры. В 2008 году прежнее здание сгорело, и с тех пор все сотрудники вынуждены ютиться в доме, который им предоставило Пелымское ЛПУ «Газпром трансгаз Югорска». Обращение получило мгновенный отклик — Евгений Куйвашев не только полностью поддержал идею строительства нового ДК, но и поручил руководству муниципалитета к августу подготовить все документы для включения стройки в областную программу.