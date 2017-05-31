В «Пятилетку развития» внесли северные поправки
Жители Пелыма и Североуральска рассказали о своих проектах.
Жители Пелыма и Североуральска рассказали о своих проектах.
Жители северных городов Свердловской области рассказали главе Среднего Урала, чего им не хватает в заявленной «Пятилетке развития».
Самыми активными оказались североуральцы и пелымчане — по их мнению, в программу, с которой Евгений Куйвашев намерен выдвигаться на губернаторские выборы и сейчас участвует в праймериз «Единой России», надо добавить объекты «социалки» и спорта.
Культуру в массы.
«Я понимаю ситуацию здесь, в Пелыме, и близлежащих населённых пунктах, поскольку мне хорошо известно, как они развивали и строились. Я свою карьеру начинал по северным меркам совсем недалеко — в точно таком же посёлке городского типа Пойковский, где работал главой. На мой взгляд, самое главное — решение задач по благоустройству и вопросов о дальнейшем развитии территорий. Я сегодня здесь, чтобы принять ваши предложения и взять их в работу», — заявил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.
Одной из первых просьб, с которой к нему обратились сельчане, стало строительство нового Дома культуры. В 2008 году прежнее здание сгорело, и с тех пор все сотрудники вынуждены ютиться в доме, который им предоставило Пелымское ЛПУ «Газпром трансгаз Югорска». Обращение получило мгновенный отклик — Евгений Куйвашев не только полностью поддержал идею строительства нового ДК, но и поручил руководству муниципалитета к августу подготовить все документы для включения стройки в областную программу.
В ближайшее время решится судьба и «спутников» Пелыма — «леспромхозных» посёлков. Никакого производства там давно нет, так что жители ездят работать либо в Пелым, либо в другие города. Естественно, что и жителей в таких посёлках становится всё меньше. Одно из напрашивающихся решений — их расселение, и губернатор попросил администрацию с думой Пелыма подумать над тем, как это сделать с максимальным комфортом для людей. Впрочем, если для
«Непременным условием развития территории является мир и согласие внутри. В каждом муниципалитете есть проблемы, решаем одну — появляется другая. Но мы идём навстречу, в первую очередь тем муниципальным образованиям, где существует конструктивный диалог, в котором решаются все вопросы. Если бы в прошедшие пять лет внутри вашего городского округа не было взаимопонимания, нам не удалось бы вывести его на качественно новый уровень», — заявил горожанам Евгений Куйвашев, пообещав учесть пожелания.
Внимание на моногорода.
Североуральск сейчас действительно стал одним из образцов для подражания — здесь активно строятся новые дома, жители ветхих домов получают квартиры в новостройках, ремонтируются дороги и растут зарплаты. Всё это происходит, несмотря на то, что Североуральск относится к моногородам: эффективная работа местных властей с областным руководством помогла ему найти свои рецепты для решения проблем и поиска новых возможностей. В будущем это направление станет приоритетным — в «Пятилетке развития» особый акцент сделан именно на развитии городов с моноэкономикой, а Евгений Куйвашев даже заявил, что это направление станет его личным проектом.
Первые шаги были сделаны в ходе этой поездки. Так, в областную программу развития может попасть ремонт чаши бассейна в школе № 11 — единственной школы с бассейном, который не работает
В конечном итоге Евгению Куйвашеву удалось заручиться поддержкой партийцев Северного управленческого округа на праймериз — большинство из 210 делегатов заявили о том, что именно он должен стать кандидатом от «Единой России» на губернаторских выборах. Глава уральских единороссов Виктор Шептий, который является оппонентом Куйвашева на внутрипартийном голосовании, не стал спорить с их мнением, а в своей речи, часть которой была посвящена развитию детского спорта, и вовсе выступил скорее в роли агитатора в пользу своего же соперника.
«Одним из приоритетов для нас является создание спортивной инфраструктуры для детей. Например, буквально в прошлую пятницу состоялся благотворительный хоккейный матч, который уже традиционно проводится по инициативе Евгения Куйвашева и Антона Шипулина. Средства, собранные от продажи билетов, направляются на строительство и реконструкцию спортивных сооружений региона. Так, в 2015 году деньги были направлены на ремонт стадиона в детском доме города Серова», — отметил Шептий.