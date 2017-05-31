Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи
Порошенко отреагировал на заявления Путина на встрече с Макроном
У детей Сандры Буллок появился отец
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Несоветский писатель. За что Паустовского «лишили» НобелевкиМарлен Дитрих вставала перед Константином Паустовским на колени, а Нобелевский комитет собирался присудить ему премию по литературе
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей
Пересильд и Мухаметов сыграли влюбленных: первые фото со съемок
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
СМИ: фанаты сравнили дочь Гузеевой с фарфоровой куклой
Это моя большая ошибка: Максакова о бывшем муже
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
10Последний звонок-2017 в России
12Воспоминания Набережной Круазет
15Happy Birthday, Mr. President
13:45 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В «Пятилетку развития» внесли северные поправки

Жители Пелыма и Североуральска рассказали о своих проектах.

Жители северных городов Свердловской области рассказали главе Среднего Урала, чего им не хватает в заявленной «Пятилетке развития».

Самыми активными оказались североуральцы и пелымчане — по их мнению, в программу, с которой Евгений Куйвашев намерен выдвигаться на губернаторские выборы и сейчас участвует в праймериз «Единой России», надо добавить объекты «социалки» и спорта.

Культуру в массы.

«Я понимаю ситуацию здесь, в Пелыме, и близлежащих населённых пунктах, поскольку мне хорошо известно, как они развивали и строились. Я свою карьеру начинал по северным меркам совсем недалеко — в точно таком же посёлке городского типа Пойковский, где работал главой. На мой взгляд, самое главное — решение задач по благоустройству и вопросов о дальнейшем развитии территорий. Я сегодня здесь, чтобы принять ваши предложения и взять их в работу», — заявил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

Одной из первых просьб, с которой к нему обратились сельчане, стало строительство нового Дома культуры. В 2008 году прежнее здание сгорело, и с тех пор все сотрудники вынуждены ютиться в доме, который им предоставило Пелымское ЛПУ «Газпром трансгаз Югорска». Обращение получило мгновенный отклик — Евгений Куйвашев не только полностью поддержал идею строительства нового ДК, но и поручил руководству муниципалитета к августу подготовить все документы для включения стройки в областную программу.

В ближайшее время решится судьба и «спутников» Пелыма — «леспромхозных» посёлков. Никакого производства там давно нет, так что жители ездят работать либо в Пелым, либо в другие города. Естественно, что и жителей в таких посёлках становится всё меньше. Одно из напрашивающихся решений — их расселение, и губернатор попросил администрацию с думой Пелыма подумать над тем, как это сделать с максимальным комфортом для людей. Впрочем, если для каких-то территорий придумают проекты развития, областные власти гарантировали полную поддержку.

Для Североуральска более актуальными оказались другие «горячие точки». Например — проблемы с «коммуналкой» в малых посёлках, которые входят в Североуральск, а также с дорогами.

«Непременным условием развития территории является мир и согласие внутри. В каждом муниципалитете есть проблемы, решаем одну — появляется другая. Но мы идём навстречу, в первую очередь тем муниципальным образованиям, где существует конструктивный диалог, в котором решаются все вопросы. Если бы в прошедшие пять лет внутри вашего городского округа не было взаимопонимания, нам не удалось бы вывести его на качественно новый уровень», — заявил горожанам Евгений Куйвашев, пообещав учесть пожелания.

Внимание на моногорода.

Североуральск сейчас действительно стал одним из образцов для подражания — здесь активно строятся новые дома, жители ветхих домов получают квартиры в новостройках, ремонтируются дороги и растут зарплаты. Всё это происходит, несмотря на то, что Североуральск относится к моногородам: эффективная работа местных властей с областным руководством помогла ему найти свои рецепты для решения проблем и поиска новых возможностей. В будущем это направление станет приоритетным — в «Пятилетке развития» особый акцент сделан именно на развитии городов с моноэкономикой, а Евгений Куйвашев даже заявил, что это направление станет его личным проектом.

Первые шаги были сделаны в ходе этой поездки. Так, в областную программу развития может попасть ремонт чаши бассейна в школе № 11 — единственной школы с бассейном, который не работает из-за поломки с 2013 года. Необходимо определиться и с одним из зданий горбольницы. Как выяснилось, его внешний вид настолько не нравится жителям, что появились даже требования о сносе. Впрочем, окончательного решения пока не принято — на встрече с горожанами было решено, что в первую очередь надо учитывать мнение медиков, которым нужны помещения для работы, так что, вполне возможно, здание будет не снесено, а перестроено, чтобы не раздражать североуральцев своим внешним видом.

В конечном итоге Евгению Куйвашеву удалось заручиться поддержкой партийцев Северного управленческого округа на праймериз — большинство из 210 делегатов заявили о том, что именно он должен стать кандидатом от «Единой России» на губернаторских выборах. Глава уральских единороссов Виктор Шептий, который является оппонентом Куйвашева на внутрипартийном голосовании, не стал спорить с их мнением, а в своей речи, часть которой была посвящена развитию детского спорта, и вовсе выступил скорее в роли агитатора в пользу своего же соперника.

«Одним из приоритетов для нас является создание спортивной инфраструктуры для детей. Например, буквально в прошлую пятницу состоялся благотворительный хоккейный матч, который уже традиционно проводится по инициативе Евгения Куйвашева и Антона Шипулина. Средства, собранные от продажи билетов, направляются на строительство и реконструкцию спортивных сооружений региона. Так, в 2015 году деньги были направлены на ремонт стадиона в детском доме города Серова», — отметил Шептий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Чем опасны сквозняки для домашних животных
Песков: указ Путина не касается поставок «пресловутых» помидоров
Минэкономразвития прогнозирует нулевой рост пенсий до 2035 года
Deutsche Bank оштрафован за отмывание денег из России
Трамп предложил разгадать значение слова из его твита
Гидрометцентр заявил о правильном прогнозе урагана для МЧС
Глава Роскачества назвал лучшие продукты, производимые в стране
Экс-глава Удмуртии признался в получении взятки
Спорт
«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом мира В сезоне-2015/16 «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занял пятое место и стал обладателем Кубка Англии
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей Снежана Самохина, Татьяна Кирилюк, а также бывшая «пацанка» Юлия Ковалева должны пройти через жесткие тренинги и стрессовые испытания
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
В Ленобласти нашли очень дешевые трехкомнатные квартиры
У 7 тысяч россиян россиян могут изъять жилье за долги
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Джигурда сообщил, что Анисина потеряла ребенка Артист утверждает, что несчастье произошло на фоне стресса. 
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь