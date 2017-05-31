Назаров призвал чиновников жестко контролировать сроки составления облбюджета

Одновременно с правительством подготовка документов по бюджету начнется и в омском Заксобрании.

Назаров призвал чиновников не тянуть с поставленными перед ними сроками по составлению бюджета.

«Малейший срыв или непринятие сразу повлекут срывы по всем параметрам. Поэтому надо взять под жесткий контроль и обратить пристальное внимание, особенно органам исполнительной власти», — заявил Виктор Назаров.

Отметим, что бюджет региона на грядущую трехлетку традиционно принимается в декабре. Виктор Назаров добавил, что работа по формированию главного финансового документа специально начата заранее.