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13:40 (мск), источник: СуперОмск

Назаров призвал чиновников жестко контролировать сроки составления облбюджета

На заседании облправительства 31 мая министр финансов региона Вадим Чеченко анонсировал старт планирования бюджета Омской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Одновременно с правительством подготовка документов по бюджету начнется и в омском Заксобрании.

Назаров призвал чиновников не тянуть с поставленными перед ними сроками по составлению бюджета.

«Малейший срыв или непринятие сразу повлекут срывы по всем параметрам. Поэтому надо взять под жесткий контроль и обратить пристальное внимание, особенно органам исполнительной власти», — заявил Виктор Назаров.

Отметим, что бюджет региона на грядущую трехлетку традиционно принимается в декабре. Виктор Назаров добавил, что работа по формированию главного финансового документа специально начата заранее.

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