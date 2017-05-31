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13:26 (мск), источник: 112.ua

В Раде готовят законопроект о языковых квотах в печатных СМИ

На рассмотрение Вреховной Рады готовят законопроект о том, что 50% контента печатных средств массовой информации должно быть на украинском языке.

Источник: AP 2017

Об этом сообщила заместитель главы фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар в интервью Ліга.net.

В то же время Сюмар отметила, что закон не будет касаться интернет-СМИ.

«Но если говорить не об интернет-СМИ, а о печати, то у нас есть законопроект, который предусматривает 50% украиноязычного контента для печатных СМИ», — сообщила Сюмар.

Разработчики предлагают льготы для медиа с 50% украиноязычного контента.

«Я в этом плане сторонник того, чтобы государство пошло по пути стимулирования, а не директив. Чтобы мы сделали какие-то налоговые льготы или льготы по распространению для тех, кто соблюдает эту квоту. Но здесь мы еще будем думать, как лучше прописать, ведь нормы этого проекта переплетаются и нормам языковых законов и нормам законопроектов от Кабмина, которые сейчас на рассмотрении в комитете по вопросам информполитики, касающиеся печатных СМИ», — отметила она.

Как сообщалось ранее, 16 мая Рада приняла законопроект о введении штрафов на ношение георгиевской ленты. Вместе с тем, документ предусматривает ряд исключений. В частности он не касается ветеранов Второй мировой войны и их наград.

А 23 мая депутаты 269 голосами приняли введение 75% квоты украинского вещания на телевидении. Документ предусматривает сопровождение субтитрами реплик гостей на иностранном языке и фильмов. Есть и ряд исключений, в частности для фильмов, созданных в Советском Союзе, а также для образовательных телеканалов, направленных на овладение иностранным языком.

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