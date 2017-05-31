В Раде готовят законопроект о языковых квотах в печатных СМИ
На рассмотрение Вреховной Рады готовят законопроект о том, что 50% контента печатных средств массовой информации должно быть на украинском языке.
На рассмотрение Вреховной Рады готовят законопроект о том, что 50% контента печатных средств массовой информации должно быть на украинском языке.
Об этом сообщила заместитель главы фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар в интервью Ліга.net.
В то же время Сюмар отметила, что закон не будет касаться
«Но если говорить не об
Разработчики предлагают льготы для медиа с 50% украиноязычного контента.
«Я в этом плане сторонник того, чтобы государство пошло по пути стимулирования, а не директив. Чтобы мы сделали
Как сообщалось ранее, 16 мая Рада приняла законопроект о введении штрафов на ношение георгиевской ленты. Вместе с тем, документ предусматривает ряд исключений. В частности он не касается ветеранов Второй мировой войны и их наград.
А 23 мая депутаты 269 голосами приняли введение 75% квоты украинского вещания на телевидении. Документ предусматривает сопровождение субтитрами реплик гостей на иностранном языке и фильмов. Есть и ряд исключений, в частности для фильмов, созданных в Советском Союзе, а также для образовательных телеканалов, направленных на овладение иностранным языком.