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13:54 (мск), источник: АиФ Прикамье

Депутат Алексей Золотарёв помог разобраться с вопросами капремонта

В приёмную депутата Законодательного собрания Пермского края Алексея Золотарёва поступает очень много вопросов, касающихся обновления жилфонда. Поэтому в Кунгуре по инициативе депутата эксперты и жители обсудили насущные проблемы капремонта.

Источник: РИА "Новости"

Что мешает работе?

На встрече с представителями администрации Кунгура и поселений района обсудили вопросы взаимодействия с краевым фондом капремонта. В прошлом году в городе отремонтировали 18 домов, в Кунгурском районе — 11. Где-то заменили кровлю, где-то поставили новые лифты. Такие же планы и на этот год. Число объектов могло быть и больше, если бы в Кунгуре работал представитель регоператора. Вопросы бы решались быстрее, да и контроль за подрядчиками был бы жёстче. Однако должность пока вакантна.

Пока отстаёт от среднего по краю процент собираемости взносов: в Кунгуре он примерно 50%, а в целом по Прикамью — 85%. Чем лучше территория платит, тем больше домов отремонтируют.

Когда приступят к делу?

Затем была встреча с людьми. В зал досугового центра пришли не менее 120 человек. Вопросов к и. о. директора фонда капремонта Сергею Сесюнину было несколько десятков — от самых простых («В каком году будет капремонт?») до разбора сложных гарантийных случаев.

Руководитель фонда рассказал, при каких условиях жильцы могут сдвинуть сроки проведения капремонта в доме. Один из главных критериев — собираемость взносов не ниже 80%. Кстати, информацию о сборах жильцы сейчас могут почерпнуть прямо из квитанции. А в своём личном кабинете на сайте фонда можно узнать много другой полезной информации: какие работы будут проводить в доме, в каком году, как связаться с куратором по линии фонда. Регоператор оперативно отвечает на элек­тронные запросы, а специалисты фонда активно осваивают социальные сети. И всё для того, чтобы быть ближе к людям.

Много вопросов касалось самой возрастной группы плательщиков — тех, кому за 70. Эта категория граждан получает компенсацию за уплаченные взносы — от 50 до 100%. «Можно ли вообще не платить нашим старикам? — спрашивали люди. — Зачем тратить столько времени?» Вопрос резонный. Однако пока другого механизма помощи не предусмотрено. Алексей Золотарёв пообещал обсудить с коллегами вопрос доработки закона и упрощения процедуры компенсации. Возможно, законодателям удастся выстроить такую схему, при которой фонд и Минсоцразвития по льготникам будут работать друг с другом напрямую.

«Такие встречи позволяют проанализировать темпы выполнения программы капремонта на местах, оценить сложности, — считает Алексей Золотарёв. — Программа дол­жна выйти на проектную мощность. Депутатам необходимо подготовить такие законы, чтобы механизм капремонтов был прозрачен и понятен всем сторонам. Я буду держать на контроле вопросы капремонта в моём округе. Вместе с фондом, местной властью и жителями нам есть над чем работать».

«В прошлом году мы провели более 70 встреч в территориях края, в этом году — 17. Стараемся объяснять, рассказывать, как работает программа. Сейчас стало чуть проще: есть много хороших примеров отремонтированных домов», — подвёл итог разговора Сергей Сесюнин.

Общение длилось более двух часов. Большинство пришедших покидали зал со словами благодарности. Вопросы капремонта — это то, что сегодня остро волнует людей и требует внимания власти. В Кунгуре это хорошо понимают.

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