Не за рога: «БелГазета» ответила на инцидент с изъятием тиража

«Белгазета» опубликовала на первой полосе материал, посвященный недавним высказываниям главы Россельхознадзора Сергея Данкверта о наличии в белорусском молоке антибиотиков, в том числе тех, которые используются для лечения сифилиса и гонореи. Статья проиллюстрирована фото, на котором изображен зоотехник, проводящий процедуру искусственного осеменения.

«Редакция полагает уместным размещение указанного изображения на первой полосе издания, поскольку оно в сатирической, бурлескной форме метафорически иллюстрирует нездоровую реакцию ряда зарубежных и отечественных СМИ на слова руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта об использовании в ветеринарии антибиотиков широкого, включающего заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), спектра действия. По нашему убеждению, обсуждение темы “коровьего сифилиса” в данных публикациях не только наносит имиджевый ущерб белорусскому АПК и пищевой промышленности, но и свидетельствует о непрофессионализме и погоне за дешевыми скабрезными сенсациями», — сообщило издание у себя на сайте.

В своем сообщении редакция также отметила, что изображение ежедневно производимого в тысячах сельскохозяйственных организаций с участием десятков тысяч тружеников села осеменения крупного рогатого скота не может считаться предосудительным с нравственной точки зрения и квалифицироваться как порнография, поскольку крупный рогатый скот не является объектом сексуального влечения морально и психически здорового человека.

«Тем более в изображении отсутствует признаки сексуальной перверсии: на фото четко видно, что животновод не выходит за рамки должностной инструкции и действующих в отрасли технических регламентов», — сообщили журналисты.

Также редакция сообщила, что читатель сам может оценить фотоснимок и составить представление об объекте спора, «явно не соразмерном предъявляемым нам претензиям».

А вот «Белсоюзпечать» не вняла доводам газеты.

«В связи с тем, что Ваши доводы, изложенные в Вашем письме от 30.05.2017 г. для нас не являются достаточными для того, чтобы распространить выпуск “БелГазеты” N20 (1096) от 30 мая 2017 г. в торговой сети нашего предприятия, предлагаем Вам обратиться за официальным заключением в отношении изображения на первой полосе выпуска в независимый компетентный орган, который вправе давать оценку в подобной ситуации», — сообщили представители «Белсоюзпечати».

В свою очередь редакция отметила, что экспертиза займет определенное время — от недели до нескольких месяцев. А газета живет несколько дней, по истечении которых её продажа в розничной сети теряет смысл, поскольку устаревает размещенная в газете информация.

«К тому же, в письме отсутствует ссылка на пункт договора, на основании которого “Белсоюзпечать” отказалась принять тираж, и вообще указания на то, что именно вызвало отказ. Можно, конечно, предаться сутяжничеству и попытаться выяснить отношения в суде, однако убытки мы уже понесли (тираж отпечатан, но значительная его часть не реализована), а суд с госмонополистом, как показывает белорусская практика, вряд ли их покроет — разве что обострит отношения “БелГазеты” с распространителем и принесет изданию новые издержки», — сообщила редакция и отметила, что номер можно приобрести у частных распространителей и в редакции «БелГазеты».

Редакция также принесла извинения читателям — за то, что пользуется образным, метафорически богатым языком и столь же выразительным визуальным рядом.

«Признаться, мы не рассчитывали на то, что ввергнем наших уважаемых партнеров из ТРУП “Белсоюзпечать” в смущение. В свое оправдание можем сказать, что при издании “БелГазеты” редакция ориентируется на лучшие образцы классики — например, на Эмиля Золя или графа Алексея К. Толстого», — сообщила редакция и приложила отрывок из произведения Алексея К. Толстого, а также отрывок из Эмиля Золя.