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14:01 (мск), источник: Prokazan.ru

Путин своим указом вновь назначил Гилазова председателем Верховного суда РТ

Президент России Владимир Путин переназначил Ильгиза Гилазова вновь на должность председателя Верховного суда РТ. Соответствующий указ был подписан 31 мая.

Напомним, что в конце апреля комиссия при президенте РФ по предварительному рассмотрению кандидатур на должности председателей федеральных судов рекомендовала Гилазова на второй срок.

Справка

Гилазов Ильгиз Идрисович родился в Казани. Окончил Университет дружбы народов им. П. Лумумбы по специальности «правоведение».

В 1987 — 1989 гг. — судья Бауманского районного суда Казани.
В 1989 — 1996 гг. — судья Верховного суда Республики Татарстан.
В 1996 — 2011 гг. — заместитель председателя Верховного суда Республики Татарстан.
С мая 2011 г. — председатель Верховного суда Республики Татарстан.
Женат, есть дочь.

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