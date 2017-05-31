Путин своим указом вновь назначил Гилазова председателем Верховного суда РТ

Напомним, что в конце апреля комиссия при президенте РФ по предварительному рассмотрению кандидатур на должности председателей федеральных судов рекомендовала Гилазова на второй срок.

Справка

Гилазов Ильгиз Идрисович родился в Казани. Окончил Университет дружбы народов им. П. Лумумбы по специальности «правоведение».



В 1987 — 1989 гг. — судья Бауманского районного суда Казани.

В 1989 — 1996 гг. — судья Верховного суда Республики Татарстан.

В 1996 — 2011 гг. — заместитель председателя Верховного суда Республики Татарстан.

С мая 2011 г. — председатель Верховного суда Республики Татарстан.

Женат, есть дочь.