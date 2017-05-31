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14:08 (мск), источник: Sputnik.by

Шуневич о сломанном носе милиционера: производственная травма

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич сообщил об участившихся фактах сопротивления сотрудникам милиции со стороны нарушителей правопорядка.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, касающихся инцидента в минском метрополитене, когда сотрудники милиции задерживали нетрезвого, ранее судимого минчанина. Тогда при задержании один из сотрудников получил травму носа.

«Это производственная травма, которая нами так и рассматривается», — сказал Шуневич о сломанном носе своего подсиненного.

При этом он отметил, что участились случаи, когда нарушители оказывают активное сопротивление милиции при задержании.

«Элемент нашей служебной деятельности. Хотелось бы, чтобы такие случаи происходили реже, но мы от них никуда не уйдем», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что сотрудник милиции действовал в соответствии с законом, он выполнял поставленную перед ним задачу.

Министр сообщил, что задержанного в метро мужчину отпустили в соответствии с решением суда.

Сор из избы

Министр также прокомментировал ситуацию с тем, что в последнее время стали регулярно появляться сообщения об увольнении руководителей районных подразделений милиции.

«Я не расцениваю данную ситуацию как критическую, просто мы поменяли свое отношение к вопросу гласности», — сказал Шуневич.

По его словам, ранее ведомство было «более закрытым и старалось сор из избы не выносить».

Министр также рассказал, что служба собственной безопасности МВД регулярно проводит рейды, особенно по выходным и в регионах.

«Не буду скрывать, что мы специально в выходные дни проводим негласные рейды, направленные на выявление нарушений среди сотрудников органов внутренних дел», — сказал Шуневич. По его словам, практически каждые выходные «в сети» УСБ «попадается несколько человек».

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