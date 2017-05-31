Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Как избавиться от боли в спине: советы
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
СМИ: фанаты сравнили дочь Гузеевой с фарфоровой куклой
Это моя большая ошибка: Максакова о бывшем муже
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
10Последний звонок-2017 в России
12Воспоминания Набережной Круазет
15Happy Birthday, Mr. President
14:27 (мск), источник: Newtimes.kz

Сагадиев о скандале в «Болашаке»: Это был выхлоп эмоций

Министр образования и науки РК рассказал о последствиях скандала в центре международных программ «Болашак», передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

На сегодняшний день обстановка в центре спокойная, все работают, сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев в ходе отчетной встречи с населением.

«Мы очень сожалеем, что был выхлоп эмоций. У нас есть внутренние процедуры строгие, согласно которым мы всегда действуем в таких обстоятельствах. Назначена миссия по полноценному расследованию и финансовой, и административной, и дисциплинарной работы, которую сейчас внутри проводит “Болашак”. Арын Амангельдиевич (Арын Орсариев, ответственный секретарь МОН РК ― прим. NT) несколько раз уже встречался с сотрудниками. На сегодняшний день обстановка спокойная, все работают», ― пояснил он.

«Я считаю, мы все должны дождаться окончания результатов расследования, доложится по всем инстанциям. Если подтвердится, привлечь новые госорганы. Дальше уже коллективно это решить. Параллельно мы ввели запрет на увольнение, чтобы ситуация была максимально стабильная, чтобы все приступили к работе» ― прокомментировал министр.

Напомним, 23 мая президент АО «Центр международных программ» Жанболат Мелдешов был временно отстранен от должности после того, как было опубликовано письмо сотрудников Центра, обвинивших его в «кумовстве», «протекции», «землячестве», утечке кадров и прочих нарушениях. Министерство образования и науки сообщило о проведении комплексного служебного расследования.

Ранее ИА «NewTimes.kz» рассказало вкратце о содержании письма, поступившего сегодня, 23 мая, в нашу редакцию от бывших и нынешних сотрудников центра международных программ, отвечающего за деятельность программы «Болашак». Работники ЦМП прислали нам свое обращение, подготовленное на имя главы АП Адильбека Джаксыбекова, в котором подробно рассказали о беспределе и нарушениях в работе главы центра.

Авторы письма утверждают, что с момента назначения Мелдешова на должность президента в коллективе центра начался хаос, а также постоянная утечка опытных кадров.

Сотрудники обвиняют своего руководителя в низкой служебной квалификации и некорректном поведении, использовании нецензурной лексики.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
О погоде на ближайшие дни рассказали синоптики
Песков: указ Путина не касается поставок «пресловутых» помидоров
Минэкономразвития прогнозирует нулевой рост пенсий до 2035 года
Deutsche Bank оштрафован за отмывание денег из России
Трамп предложил разгадать значение слова из его твита
Гидрометцентр заявил о правильном прогнозе урагана для МЧС
Глава Роскачества назвал лучшие продукты, производимые в стране
Экс-глава Удмуртии признался в получении взятки
Спорт
«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом мира В сезоне-2015/16 «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занял пятое место и стал обладателем Кубка Англии
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей Снежана Самохина, Татьяна Кирилюк, а также бывшая «пацанка» Юлия Ковалева должны пройти через жесткие тренинги и стрессовые испытания
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
В Ленобласти нашли очень дешевые трехкомнатные квартиры
У 7 тысяч россиян россиян могут изъять жилье за долги
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Джигурда сообщил, что Анисина потеряла ребенка Артист утверждает, что несчастье произошло на фоне стресса. 
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь