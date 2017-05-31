Сагадиев о скандале в «Болашаке»: Это был выхлоп эмоций

На сегодняшний день обстановка в центре спокойная, все работают, сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев в ходе отчетной встречи с населением.

«Мы очень сожалеем, что был выхлоп эмоций. У нас есть внутренние процедуры строгие, согласно которым мы всегда действуем в таких обстоятельствах. Назначена миссия по полноценному расследованию и финансовой, и административной, и дисциплинарной работы, которую сейчас внутри проводит “Болашак”. Арын Амангельдиевич (Арын Орсариев, ответственный секретарь МОН РК ― прим. NT) несколько раз уже встречался с сотрудниками. На сегодняшний день обстановка спокойная, все работают», ― пояснил он.

«Я считаю, мы все должны дождаться окончания результатов расследования, доложится по всем инстанциям. Если подтвердится, привлечь новые госорганы. Дальше уже коллективно это решить. Параллельно мы ввели запрет на увольнение, чтобы ситуация была максимально стабильная, чтобы все приступили к работе» ― прокомментировал министр.

Напомним, 23 мая президент АО «Центр международных программ» Жанболат Мелдешов был временно отстранен от должности после того, как было опубликовано письмо сотрудников Центра, обвинивших его в «кумовстве», «протекции», «землячестве», утечке кадров и прочих нарушениях. Министерство образования и науки сообщило о проведении комплексного служебного расследования.

Ранее ИА «NewTimes.kz» рассказало вкратце о содержании письма, поступившего сегодня, 23 мая, в нашу редакцию от бывших и нынешних сотрудников центра международных программ, отвечающего за деятельность программы «Болашак». Работники ЦМП прислали нам свое обращение, подготовленное на имя главы АП Адильбека Джаксыбекова, в котором подробно рассказали о беспределе и нарушениях в работе главы центра.

Авторы письма утверждают, что с момента назначения Мелдешова на должность президента в коллективе центра начался хаос, а также постоянная утечка опытных кадров.

Сотрудники обвиняют своего руководителя в низкой служебной квалификации и некорректном поведении, использовании нецензурной лексики.