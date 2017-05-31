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15:15 (мск), источник: Actualitati.md

Либералы бегут с корабля: Виталий Рапча покинул свой пост

Вице-министр транспорта и дорожной инфраструктуры Виталий Рапча подал сегодня заявление об отставке.

Источник: Actualitati.md

«Сегодня вместе с сыном мы радуемся последнему звонку! Благодарю всех коллег из правительства и отдельно команду минтранса», — сообщил Рапча на своей странице в социальных сетях.

Кроме него, в отставку подали министр образования Корина Фусу, министр окружающей среды Валериу Мунтяну и его заместители Игорь Талмазан и Виктор Моргоч, генеральный директор Государственного агентства по интеллектуальной собственности (AGEPI) Октавиан Апостол. А Георгий Брега решил взять отпуск на ближайшие 5 рабочих дней, начиная с 29 мая.

Actualitati.md напоминает, что на прошлой неделе, 26 мая, после задержания примара Кишинева Дорина Киртоакэ, Михай Гимпу объявил о выходе ЛП из Правительства, и о подаче в отставку всех либералов, занимающих руководящие посты.

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