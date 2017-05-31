Домашний арест нипочем: Киртоакэ был замечен за рулем автомобиля

По словам прокурора, курирующего дело Киртоакэ, примар как этим утром, так и вчера ездил в Прокуратуру на дачу показаний.

Представитель закона также отметил, что находясь под домашним арестом Киртоакэ имеет право выходить за пределы своего жилища для посещения органов правопорядка в ходе разбирательств по делу.

Также было отмечено, что мэр обязан совершить телефонный звонок с домашнего телефона перед выездом из дома и по прибытию обратно.