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15:13 (мск), источник: Actualitati.md

Домашний арест нипочем: Киртоакэ был замечен за рулем автомобиля

Находящийся под домашним арестом генпримар столицы Дорин Киртоакэ сегодня утром был замечен в своей машине на улицах Кишинева.

Источник: Actualitati.md

По словам прокурора, курирующего дело Киртоакэ, примар как этим утром, так и вчера ездил в Прокуратуру на дачу показаний.

Представитель закона также отметил, что находясь под домашним арестом Киртоакэ имеет право выходить за пределы своего жилища для посещения органов правопорядка в ходе разбирательств по делу.

Также было отмечено, что мэр обязан совершить телефонный звонок с домашнего телефона перед выездом из дома и по прибытию обратно.

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