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14:48 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле не следят за новым сезоном «Карточного домика»

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — В Кремле заявили, что слишком заняты для того, чтобы следить за новым сезоном популярного американского сериала «Карточный домик».

Отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле и в администрации президента РФ за сериалом, российская премьера пятого сезона которого состоится в среду, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: «В Кремле очень много других забот, и поэтому так ставить вопрос вряд ли было бы корректно».

«Карточный домик» — выходящий с 2013 года телесериал Netflix, главным героем которого является беспринципный политик Фрэнк Андервуд.

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