В Кремле не следят за новым сезоном «Карточного домика»
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — В Кремле заявили, что слишком заняты для того, чтобы следить за новым сезоном популярного американского сериала «Карточный домик».
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — В Кремле заявили, что слишком заняты для того, чтобы следить за новым сезоном популярного американского сериала «Карточный домик».
Отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле и в администрации президента РФ за сериалом, российская премьера пятого сезона которого состоится в среду,
«Карточный домик» — выходящий с 2013 года телесериал Netflix, главным героем которого является беспринципный политик Фрэнк Андервуд.