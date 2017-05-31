В Кремле не следят за новым сезоном «Карточного домика»

Отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле и в администрации президента РФ за сериалом, российская премьера пятого сезона которого состоится в среду, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: «В Кремле очень много других забот, и поэтому так ставить вопрос вряд ли было бы корректно».

«Карточный домик» — выходящий с 2013 года телесериал Netflix, главным героем которого является беспринципный политик Фрэнк Андервуд.