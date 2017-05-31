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14:44 (мск), источник: СуперОмск

В «Единой России» дали окончательный список победителей омских праймериз

На заседании регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования 31 мая стали окончательно известны имена победителей праймериз «Единой России» в Омске.

Никаких изменений по сравнению с предварительным списком победителей, который был озвучен партией 29 мая, нет.

Еще раз было отмечено, что жалобы, поступившие в оргкомитет от участников предварительного голосования, незначительны. Как отметил лидер регионального отделения ЕР Юрий Тетянников, по всем трем жалобам не было надлежащей доказательной базы. Но тем не менее работа по ним будет завершена, чего требует регламент партии.

Теперь списки победителей будут переданы в региональный политсовет, который должен согласовать их с центральным исполнительным комитетом «Единой России». Впоследствии политсовет назначит конференцию, которая после согласования с федеральным центром тайным голосованием выдвинет кандидатов от «Единой России». Ориентировочно конференция состоится в конце июня — начале июля.

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