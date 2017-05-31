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15:03 (мск), источник: Sputnik.by

В МВД рассказали подробности получения биометрических документов

В ходе брифинга в Минске 30 мая начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, полковник милиции Алексей Бегун рассказал подробности о внедрении биометрических технологий в национальные документы.

Источник: Sputnik.by

В настоящее время Министерство внутренних дел совместно с заинтересованными структурами активно работает над тем, чтобы ориентировочно с 1 января 2019 года граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории нашей страны, имели возможность получить биометрические документы, сказал представитель МВД.

«Это вид на жительство в Республике Беларусь для иностранцев или ID-карта для граждан страны, которая будет являться документом, удостоверяющим их личность на территории страны. А также биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь исключительно для выезда за границу», — сообщил Бегун.

Начальник департамента по гражданству и миграции рассказал о том, что соответствующий дизайн документов уже подготовлен, эскиз и модель согласованы с заинтересованными республиканскими органами.

Также в МВД определились с перечнем оборудования, которое будет устанавливаться в подразделениях по гражданству и миграции для того, чтобы снимать биометрическую информацию. Кроме того, есть определенность и по оборудованию, которое будет установлено в центре персонализации документов МВД Беларуси.

«В настоящее время готовится техническое задание для данных проектов. Далее будет объявлен тендер, по итогам которого победитель совместно с МВД и другими заинтересованными структурами будет реализовывать этот проект по внедрению биометрических технологий в национальные документы», — сказал Бегун.

«Предусматривается так называемый переходный период, когда оба паспорта будут ходить параллельно. То есть можно будет получить и ID-карту, и использовать старый паспорт для выезда за границу, если там есть шенгенские визы, или по каким-то причинам гражданину его необходимо оставить на руках», — сказал Бегун.

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