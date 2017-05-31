Варнавский опасается отопительной ЧС в районах Омской области
Губернатор Назаров потребовал глав районов погасить долги за коммунальные услуги.
Губернатор Назаров потребовал глав районов погасить долги за коммунальные услуги.
Сегодня, 31 мая, на пленарном заседании правительства Омской области министр строительства и ЖКК Омской области Владимир Стрельцов рассказал о прохождении отопительного сезона в районах Омской области. Он не стал скрывать, что у ресурсоснабжающие организации накопили долги в 81,8 миллионов рублей, бюджеты недополучили 71,3 миллионов рублей.
В свою очередь, губернатор Омской области Виктор Назаров строго распорядился погасить долги.
— У нас есть дата погашения задолженности. К совету глав графики должны быть у меня на столе. Они должны быть реально исполнены. 80 миллионов для ЖКХ районов — это тоже сумма. Все у кого есть задолженность, погасить ее, — строго заключил Назаров.
А спикер Владимир Варнавский заметил, что у некоторых районов готовность к отопительному сезону была всего 39 процентов. Он опасается наступления отопительной ЧС.
Владимир Варнавский, спикер Заксобрания Омской области:
— В некоторых районах сложилась критическая ситуация с запасами топлива. В конце года с августа они зубы положат на полку. Как вы будете выходить из ситуации, не потому что они плохие, а накопили долги. Это может быть причиной ЧС в этих районах.
На что Владимир Стрельцов признал: 100-процентной готовности все равно добиться не удастся. На крайний случай министр строительства и ЖКК рассчитывает взять кредит.
— Есть районы, которые сами справляются. Там, где эта работа ведется, больше половины глав добиваются результатов. У нас переходящие долги уже пять лет как гири висят на ногах, это не наши долги, а перед ресурсоснабжающими организациями, — обрисовал проблему губернатор.
На что министр строительства обещал постепенно ликвидировать проблему.