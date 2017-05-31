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15:16 (мск), источник: Om1.ru

Варнавский опасается отопительной ЧС в районах Омской области

Губернатор Назаров потребовал глав районов погасить долги за коммунальные услуги.

Сегодня, 31 мая, на пленарном заседании правительства Омской области министр строительства и ЖКК Омской области Владимир Стрельцов рассказал о прохождении отопительного сезона в районах Омской области. Он не стал скрывать, что у ресурсоснабжающие организации накопили долги в 81,8 миллионов рублей, бюджеты недополучили 71,3 миллионов рублей.

В свою очередь, губернатор Омской области Виктор Назаров строго распорядился погасить долги.

 — У нас есть дата погашения задолженности. К совету глав графики должны быть у меня на столе. Они должны быть реально исполнены. 80 миллионов для ЖКХ районов — это тоже сумма. Все у кого есть задолженность, погасить ее, — строго заключил Назаров.
А спикер Владимир Варнавский заметил, что у некоторых районов готовность к отопительному сезону была всего 39 процентов. Он опасается наступления отопительной ЧС.

Владимир Варнавский, спикер Заксобрания Омской области:

 — В некоторых районах сложилась критическая ситуация с запасами топлива. В конце года с августа они зубы положат на полку. Как вы будете выходить из ситуации, не потому что они плохие, а накопили долги. Это может быть причиной ЧС в этих районах.

На что Владимир Стрельцов признал: 100-процентной готовности все равно добиться не удастся. На крайний случай министр строительства и ЖКК рассчитывает взять кредит.

 — Есть районы, которые сами справляются. Там, где эта работа ведется, больше половины глав добиваются результатов. У нас переходящие долги уже пять лет как гири висят на ногах, это не наши долги, а перед ресурсоснабжающими организациями, — обрисовал проблему губернатор.

На что министр строительства обещал постепенно ликвидировать проблему.

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