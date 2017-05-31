Кабмин ухудшил прогноз по инфляции и росту экономики в 2017 году

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

«В проекте постановления закладывается рост ВВП в 2017 году на уровне 1,8%, индекс потребительских цен — 12,9%, номинальная заработная плата без корректировки на индекс потребительских цен — рост на 29,4%», — сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя постановление.