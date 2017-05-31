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15:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Евгений Балуев освобожден под подписку о невыезде

Вчера следствие изменило меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде бывшему министру информационного развития и связи Пермского края Евгению Балуеву.

Об этом «Ъ» рассказали знакомые с ситуацией источники. Господин Балуев был задержан сотрудниками УФСБ по Пермскому краю 4 июня прошлого года по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения в группе лиц по предварительному сговору.

По версии следственных органов ФСБ, преступление он совершил вместе с руководителем КГАУ «Пермский краевой центр МФЦ» Дмитрием Дымбрыловым, его замом Натальей Гладковой и бизнесменом Иваном Овчинниковым. Изначально они обвинялись в хищении более 26 млн руб. денежных средств, выделенных для проведения ремонта в помещениях МФЦ. Теперь в документах Пермского краевого суда фигурирует сумма 31,35 руб.

Позже господин Балуев стал фигурантом дел о хранении боеприпасов (в его квартире были обнаружены 13 винтовочных патронов), а также двух дел о растрате средств МФЦ на сумму 97,5 тыс. руб. и 2,6 млн руб. 30 марта 2017 года мера пресечения господину Балуеву была заменена с заключения под стражу на домашний арест до 30 мая.

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