«Свобода» пикетировала консульство Польши из-за высказываний о Бандере

«Политические партии и общественные организации, несогласные с назначением консулом Польши в Луцке Веслава Мазура, который отличился антиукраинскими высказываниями, приняли участие в пикетировании польского консульства», — говорится в сообщении.

Участники пикета призвали польскую сторону строить отношения между государствами на «основе равноправия и уважения к украинским героям». Организаторы пикета также требовали от Веслава Мазура публичных извинений за свои высказывания. Кроме того, консулу Польши в Луцке передали книги об УПА и про Степана Бандеру.