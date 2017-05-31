«Свобода» пикетировала консульство Польши из-за высказываний о Бандере

«Политические партии и общественные организации, несогласные с назначением консулом Польши в Луцке Веслава Мазура, который отличился антиукраинскими высказываниями, приняли участие в пикетировании польского консульства», — говорится в сообщении.
Участники пикета призвали польскую сторону строить отношения между государствами на «основе равноправия и уважения к украинским героям». Организаторы пикета также требовали от Веслава Мазура публичных извинений за свои высказывания. Кроме того, консулу Польши в Луцке передали книги об УПА и про Степана Бандеру.
«Мы собрались здесь не для того, чтобы поссорить народы и испортить украино-польские отношения, как некоторые пытаются трактовать акцию. Мы пришли выразить свой протест антиукраинским высказываниям консула Польши и указать, что такое поведение не достойно дипломата. Если бы кто-то из украинских дипломатов позволил бы себе похожи высказывания в сторону поляков, его бы давно выслали из территории Польши. Только наша власть не может защитить национальное достоинство», — приводятся слова председателя Луцкой городской организации «Свобода» Николая Федика во время пикета.