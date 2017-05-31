Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Петров и Гармаш сыграли ребенка Лизы Арзамасовой в кино
Соединенные судьбой. Как сложилась жизнь сиамских близнецов из Литвы
«Может, тут как с Лениным?»: Навальный о документах Усманова
Как прошли выпускные у детей звезд (видео)
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Пересильд и Мухаметов сыграли влюбленных: первые фото со съемок
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Принц Гарри стыдится своей невесты Меган Маркл – СМИ
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
8«Суперлюди» Японии
14Последствия урагана в Москве
15:39 (мск), источник: Noi.md

В состав будущего парламента могут войти три партии

ПСРМ, ПДС и ДПМ — партии, у которых наибольший шанс попасть в будущий законодательный орган, согласно результатам социологического опроса, проведенного в конце мая, сообщает Noi.md.

На вопрос, за кого бы вы проголосовали, если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, 39% отметили, что за ПСРМ; около 15% — за ПДС и 7% — за ДПМ. Не прошли бы избирательный порог платформа «DA» — с 4% голосов и «Наша партия» — с 3,7%. Еще 21% респондентов затруднились ответить, в то время как 6% показали, что не пошли бы голосовать. Остальные партии нынешнего созыва, такие как ПКРМ, ЛП или ЕНПМ, набрали бы около 1% голосов.

Респондентам было предложено высказать свое мнение по поводу изменения избирательной системы. 56% высказались за изменение механизма избрания депутатов, 21% — против, а 23% не знали, что ответить. На вопрос, как они проголосовали бы в случае проведения референдума по этому вопросу, 33% выбрали бы смешанную систему, 20% — одномандатное голосование и 24% высказались бы за нынешнюю систему выборов депутатов по партийным спискам.

Опрос также показывает, что большинство граждан выбирают сокращение числа депутатов, которое сейчас составляет 101.

Опрос проведен Ассоциацией социологов и демографов с 20 по 28 мая по выборке из 1172 человек в 79 регионах страны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Несобранные ветки вызывают пожары в кишиневских дворах (ВИДЕО)
Песков: указ Путина не касается поставок «пресловутых» помидоров
Лавров отметил недостаток координации при освобождении Ракки
Власти ДНР договорились с Киевом о прекращении огня
Трамп предложил разгадать значение слова из его твита
Суд удовлетворил иск Усманова к Навальному
Глава Роскачества назвал лучшие продукты, производимые в стране
Экс-глава Удмуртии признался в получении взятки
Спорт
«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом мира В сезоне-2015/16 «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занял пятое место и стал обладателем Кубка Англии
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Сбербанк планирует выдавать ипотеку за один день
Московские власти: реновация не обрушит цены на жилье
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Джигурда сообщил, что Анисина потеряла ребенка Артист утверждает, что несчастье произошло на фоне стресса. 
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь