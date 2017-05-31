В состав будущего парламента могут войти три партии

На вопрос, за кого бы вы проголосовали, если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, 39% отметили, что за ПСРМ; около 15% — за ПДС и 7% — за ДПМ. Не прошли бы избирательный порог платформа «DA» — с 4% голосов и «Наша партия» — с 3,7%. Еще 21% респондентов затруднились ответить, в то время как 6% показали, что не пошли бы голосовать. Остальные партии нынешнего созыва, такие как ПКРМ, ЛП или ЕНПМ, набрали бы около 1% голосов.

Респондентам было предложено высказать свое мнение по поводу изменения избирательной системы. 56% высказались за изменение механизма избрания депутатов, 21% — против, а 23% не знали, что ответить. На вопрос, как они проголосовали бы в случае проведения референдума по этому вопросу, 33% выбрали бы смешанную систему, 20% — одномандатное голосование и 24% высказались бы за нынешнюю систему выборов депутатов по партийным спискам.

Опрос также показывает, что большинство граждан выбирают сокращение числа депутатов, которое сейчас составляет 101.

Опрос проведен Ассоциацией социологов и демографов с 20 по 28 мая по выборке из 1172 человек в 79 регионах страны.