На Ай-Петри уже разобрали треть построек — Бальбек

Добровольный снос на плато Ай-Петри, хаотично застроенном гостиницами, кафе и торговыми точками, начался 22 мая. Здесь планируется создать особо охраняемую природную территорию регионального значения.

«Взаимопонимание между предпринимателями и крымской властью дают свои плоды, очистка вершины Ай-Петри идет ударными темпами. На сегодня, треть строений полностью разобраны под ноль, а две трети — в активной стадии. Демонтаж идет полным ходом, несмотря на заявления скептиков и информационные вбросы», — сказал Бальбек.

По его словам, ситуация с Ай-Петри показывает, как можно решать непростые земельные вопросы путем диалога власти и предпринимателей. «Власть протянула предпринимателям руку дружбы — они все получили гарантии от главы Республики, что не потеряют рабочие места. Сам факт доверия предпринимателей к власти позволяет говорить о том, что плато Ай-Петри будет приведено в порядок в кратчайшие сроки», — подчеркнул депутат.