Гройсман поручил МВД проверить махинации с фиктивным НДС
Премьер настаивает, чтобы аналитику по возможному фиктивному НДС передать правоохранителям.
Премьер настаивает, чтобы аналитику по возможному фиктивному НДС передать правоохранителям.
Соответствующее поручение Гройсман дал в ходе заседания правительства.
«Я настаиваю на том, чтобы по субъектам хозяйствования (аналитику по возможному фиктивному НДС — УНИАН) передать в МВД. Есть поручение», — сказал
«Что такое фиктивный НДС? Это средства, которые преступники, паразитируя на налоговой системе, начисляли себе из воздуха. То есть, этого НДС не было. И таким образом из бюджета вымывались сотни миллионов гривен, которые принадлежали украинскому народу», — добавил премьер.
Присутствующий на заседании правительства и.о. главы ГФС Мирослав Продан отметил, что после введения с 1 апреля в тестовом режиме нового механизма возмещения налога на добавленную стоимость, который позволяет в автоматическом режиме анализировать налоговые накладные и наличие рисков по ним, количество фиктивных накладных сократилось в несколько раз.
«Сейчас тестовый режим не останавливает регистрацию фиктивных накладных, но все равно динамика уменьшения формирования фиктивного НДС удивительная. Если в марте объем возможного фиктивного НДС составил почти 980 миллионов гривен, то в апреле после внедрения новой системы уже 291 миллион гривен», — сказал он.
В свою очередь министр внутренних дел предложил Продану после заседания правительства передать в МВД информацию о таких схемах.
«Поехали после заседания ко мне напишем соответствующие заявления, и этих людей будем арестовывать. У нас вертолетов хватит. Это не шутка», — сказал Аваков.
Как сообщал УНИАН, с 1 апреля 2017 года система автоматического блокирования накладных НДС с признаками фиктивности работает в тестовом режиме, полноценно заработает с 1 июля 2017 года.