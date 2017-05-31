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16:12 (мск), источник: УНИАН

Гройсман поручил МВД проверить махинации с фиктивным НДС

Премьер настаивает, чтобы аналитику по возможному фиктивному НДС передать правоохранителям.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру внутренних дел Арсену Авакову проверить подготовленный Государственной фискальной службой список компаний, которые возможно осуществляли операции с фиктивным НДС, что привело к убыткам бюджета в размере сотни миллионов гривен.

Соответствующее поручение Гройсман дал в ходе заседания правительства.

«Я настаиваю на том, чтобы по субъектам хозяйствования (аналитику по возможному фиктивному НДС — УНИАН) передать в МВД. Есть поручение», — сказал премьер-министр.

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«Что такое фиктивный НДС? Это средства, которые преступники, паразитируя на налоговой системе, начисляли себе из воздуха. То есть, этого НДС не было. И таким образом из бюджета вымывались сотни миллионов гривен, которые принадлежали украинскому народу», — добавил премьер.

Присутствующий на заседании правительства и.о. главы ГФС Мирослав Продан отметил, что после введения с 1 апреля в тестовом режиме нового механизма возмещения налога на добавленную стоимость, который позволяет в автоматическом режиме анализировать налоговые накладные и наличие рисков по ним, количество фиктивных накладных сократилось в несколько раз.

«Сейчас тестовый режим не останавливает регистрацию фиктивных накладных, но все равно динамика уменьшения формирования фиктивного НДС удивительная. Если в марте объем возможного фиктивного НДС составил почти 980 миллионов гривен, то в апреле после внедрения новой системы уже 291 миллион гривен», — сказал он.

В свою очередь министр внутренних дел предложил Продану после заседания правительства передать в МВД информацию о таких схемах.

«Поехали после заседания ко мне напишем соответствующие заявления, и этих людей будем арестовывать. У нас вертолетов хватит. Это не шутка», — сказал Аваков.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля 2017 года система автоматического блокирования накладных НДС с признаками фиктивности работает в тестовом режиме, полноценно заработает с 1 июля 2017 года.

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