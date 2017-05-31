Вице-губернатора Вижевитову ошибочно выпустили с больничного
В среду, 31 мая,
В среду, 31 мая,
Впрочем, официальные данные гласят об обратном. Так, как сообщила советник губернатора Юлия Соколенко, больничный лист Татьяна Вижевитова не сдавала. Получается, что и формулировка «начала выходить на работу» не верна.
По данным «СуперОмска», будучи на больничном, Вижевитова продолжает иногда появляться в здании облправительства, вероятно, преследуя свои личные цели.
Напомним, Татьяна Вижевитова ушла на больничный на пике слухов об ее отставке, еще в октябре 2016 года. Сначала был уволен бывший министр спорта Константин Подбельский. Комментируя уход Подбельского, в