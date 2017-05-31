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16:08 (мск), источник: СуперОмск

Вице-губернатора Вижевитову ошибочно выпустили с больничного

В среду, 31 мая, вице-губернатор Татьяна Вижевитова решила напомнить о себе, заявив журналистам, что «она начала выходить на работу».

Впрочем, официальные данные гласят об обратном. Так, как сообщила советник губернатора Юлия Соколенко, больничный лист Татьяна Вижевитова не сдавала. Получается, что и формулировка «начала выходить на работу» не верна.

По данным «СуперОмска», будучи на больничном, Вижевитова продолжает иногда появляться в здании облправительства, вероятно, преследуя свои личные цели.

Напомним, Татьяна Вижевитова ушла на больничный на пике слухов об ее отставке, еще в октябре 2016 года. Сначала был уволен бывший министр спорта Константин Подбельский. Комментируя уход Подбельского, в пресс-службе правительства случайно оговорились, что уволена и Вижевитова. Но чиновница тогда заявила в СМИ, что «она пока сидит». Обязанности Вижевитовой, курирующей «социалку», были распределены между другими зампредами.

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