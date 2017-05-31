Сергей Чабан взял на контроль ситуацию в детских лагерях

«Это говорит о том, что люди, которые берутся за оздоровление детей, не в полной мере ощущают свою ответственность. Для того, чтобы этого избежать, нужно выработать систему отбора таких учреждений, найти точки взаимодействия между лагерем и властями муниципального района», — сказал Чабан.

17 мая он лично посетил лагеря «Тихие озера», «Россия» и «Космос-2» в Красноярском районе области. По итогам поездки в учреждениях было выявлено более 70 различных нарушений. В итоге «Россию» закрыли на время первой смены, а «Тихим озерам» в принципе не разрешили принимать воспитанников.

Напомним, в новом оздоровительном сезоне в области откроется более 700 лагерей. Из них 53 — стационарные. В мае готовность учреждений к сезону проверяли муниципальные межведомственные комиссии. Особое внимание вопросу уделил ГФИ региона Сергей Чабан.

В целом в Самарской области сложилась хорошая практика подготовки к летней оздоровительной компании. Выявленные недостатки будут устранены. У нас есть для этого есть и силы, и средства.

Представители надзорных органов держат ситуацию под контролем. «По всем нарушениям в Красноярском районе приняты меры прокурорского реагирования, которые находятся на рассмотрении», — сообщила представитель прокуратуры Мария Кин.

Проверки других учреждений показывают, что чаще всего нарушается пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность. Так, на территории базы «Транспортник» в Тольятти был обнаружен несанкционированный палаточный лагерь, информация о котором никуда не направлялась.

Есть проблемы и с трудовым законодательством. «Далеко не все сотрудники лагеря предоставляют справки об отсутствии судимости, при этом допускаются к работе с детьми. Такие факты вскрыты в лагерях «Юный строитель», «Солнечный берег», «Рассвет», — пояснила Кин.

Есть претензии и у Роспотребнадзора. «В результате исследований было установлено, что в 5 лагерях области — “Волжанка”, “Союз”, “Юность” “Планета дружбы”, “Салют” наблюдается плохое качество питьевой воды. Там провели промывку очистных систем. после чего необходимо взять повторный забор», — рассказала врио руководителя управления Светлана Архипова.

На особом контроле мероприятия по борьбе с грызунами и клещами. «Все оздоровительные учреждения уже провели обработку территории. Причем 5 лагерей Сызрани сделали это в последние дни, что затрудняет оценку качества и эффективности», — пояснила Архипова.

Недоработали и лагеря дневного пребывания Волжского района. Они несвоевременно заключили контракты на оказание услуг общественного питания, в связи с чем начало смены перенесли на 5—9 июня .

Начальник ГУ МЧС по региону Олег Бойко рассказал о ситуации с пожарной безопасностью. По результатам на 26 мая ведомством проведено 33 проверки. Среди наиболее проблемных объектов уже упомянутые «Тихие озера», «Россия» и «Космос 2» в Красноярском районе, база отдыха «Спартак» в Ставропольском районе, МУП Пансионат «Звездный» в Тольятти.

«Территории лагерей не очищены от прошлогодней листвы и сухой травы. Также нарушена организация эвакуационных путей и противопожарного водоснабжения», — рассказал Бойко.

Устранить нарушения лагерям помогали местные пожарные части. «Из оздоровительного центра “Россия” пожарные вместе с местными властями вывезли 25 “Камазов” мусора», — сказал Бойко.

Для исправления ситуации он предложил создать на территории лагерей временные пожарные дружины. «Кроме того, необходимо, чтобы сигнал от пожарной сигнализации в лагере поступал на пульт местных отделений пожарной охраны. Такого оборудования сегодня нет в 129 лагерях», — сказал Бойко.

Свое мнение об организации отдыха высказал вице-губернатор Дмитрий Овчинников. «Есть четкое понимание того, какие требования должен выполнять оздоровительный центр. Все они должны быть прописаны в техническом задании, когда министерство заключает конкурс на оздоровление детей. Для этого межведомственные комиссии должны начинать работу не в мае, а несколько раньше», — сказал Овчинников.

Сергей Чабан отметил, что нарушения есть лишь у некоторых лагерей. Остальные учреждения готовятся к сезону добросовестно. «В целом в Самарской области сложилась хорошая практика подготовки к летней оздоровительной компании. Выявленные недостатки будут устранены. У нас есть для этого есть и силы, и средства», — подытожил он.