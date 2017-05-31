Россия объявила персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Молдавии

«31 мая советник-посланник посольства Республики Молдова в Российской Федерации Николай Мыйня был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота, в которой указывается, что в ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева, пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены “persona non grata”, и им предписано покинуть территорию Российской Федерации в трехдневный срок», — говорится в сообщении на сайте дипведомства.

«Российская сторона выразила надежду, что в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия», — отметили на Смоленской площади.

В минувший понедельник пятеро дипломатов посольства России в Молдавии были объявлены персона нон-грата. Им было предписано покинуть страну в течение 72 часов.

30 мая президент Молдавии Игорь Додон заявил, что потребует разъяснений от чиновников, ответственных за высылку из страны российских дипломатов.