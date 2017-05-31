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16:59 (мск), источник: Интерфакс

Россия объявила персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Молдавии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — Пять сотрудников посольства Молдавии в России будут высланы из страны в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из Кишинева, заявляют в МИД РФ.

Источник: AP 2017

«31 мая советник-посланник посольства Республики Молдова в Российской Федерации Николай Мыйня был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота, в которой указывается, что в ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева, пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены “persona non grata”, и им предписано покинуть территорию Российской Федерации в трехдневный срок», — говорится в сообщении на сайте дипведомства.

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«Российская сторона выразила надежду, что в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия», — отметили на Смоленской площади.

В минувший понедельник пятеро дипломатов посольства России в Молдавии были объявлены персона нон-грата. Им было предписано покинуть страну в течение 72 часов.

30 мая президент Молдавии Игорь Додон заявил, что потребует разъяснений от чиновников, ответственных за высылку из страны российских дипломатов.

Комментарии
7
Андрей .
Согласен.
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Алексей *******
Танцы племени мумба-юмба у костра, с забрасыванием камнями соседней чужой пещеры...
Это не современная политика.
Это доисторическое пещерное прошлое.
Пора бы уже человечеству поумнеть.
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Константин Бахвалов
Молдова разве не приходила на поклон в В.В. Путину, мол они выбирают Россию, а не ЕС. Почему власть РФ, провоцирует Молдову на Украинский сценарий, где даже соцсети запрещают.
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