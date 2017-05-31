Россия объявила персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Молдавии

«31 мая советник-посланник посольства Республики Молдова в Российской Федерации Николай Мыйня был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота, в которой указывается, что в ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева, пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены “persona non grata”, и им предписано покинуть территорию Российской Федерации в трехдневный срок», — говорится в сообщении на сайте дипведомства.
«Российская сторона выразила надежду, что в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия», — отметили на Смоленской площади.
В минувший понедельник пятеро дипломатов посольства России в Молдавии были объявлены персона нон-грата. Им было предписано покинуть страну в течение 72 часов.
30 мая президент Молдавии Игорь Додон заявил, что потребует разъяснений от чиновников, ответственных за высылку из страны российских дипломатов.
Это не современная политика.
Это доисторическое пещерное прошлое.
Пора бы уже человечеству поумнеть.