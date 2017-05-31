Россия объявила пятерых сотрудников молдавской дипмиссии персонами нон грата
Россия ответила на высылку своих дипломатов из Молдовы. Пятерых сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявили персонами нон грата.
Россия ответила на высылку своих дипломатов из Молдовы. Пятерых сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявили персонами нон грата.
Сегодня в МИДе России
В то же время российская сторона выразила надежду, что в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия.
Напомним, 29 мая министерство иностранных дел Молдовы объявило персонами нон грата пять российских дипломатов. Такое решение приняли на основе сведений, представленных спецсслужбами.