Россия объявила пятерых сотрудников молдавской дипмиссии персонами нон грата

Сегодня в МИДе России советнику-посланнику Посольства Республики Молдова в Российской Федерации Н. Мыйне вручили ноту, в которой написано, что пяти молдавским депломатам предстоит покинуть Россию в трёхдневный срок. В ноте указано, что такое решение, это ответ на объявление своих дипломатов персонами нон грата.

В то же время российская сторона выразила надежду, что в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия.

Напомним, 29 мая министерство иностранных дел Молдовы объявило персонами нон грата пять российских дипломатов. Такое решение приняли на основе сведений, представленных спецсслужбами.