Аксенов дал местным властям две недели, чтобы разобраться с самостроями в Крыму

Об этом Аксенов заявил на селекторном совещании с главами администраций городов и районов Крыма.

«Две недели времени. Вы докладываете, с вытекающими последствиями, с наказаниями всех, кого только возможно, — обратился глава РК к вице-премьеру Павлу Королеву, который курирует данную работу. — В конце концов, определиться надо: есть в конкретном районе или муниципальном образовании архитекторы, которые могут сказать, какие объекты нам нужны, а какие — нет? Или вообще нет ни одного человека ни в одном районе, кто имеет хоть какую-то позицию? Или главная позиция одна — голову в песок, чтобы никого не видеть?».

Ранее муниципалитетам было поручено до 15 мая провести анализ материалов, полученных в результате проведенной инвентаризации самовольно построенных объектов строительства, для принятия решения о сносе либо узаконивании самостроев в соответствии с утвержденной граддокументацией. Впоследствии срок исполнения был продлен до 31 мая.

Как сообщалось ранее, по итогам инвентаризации на территории муниципальных образований Республики Крым выявлено более трех тысяч самовольно построенных объектов строительства.