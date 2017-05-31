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17:18 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов поручил до конца года избавить Крым от мусорных свалок

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил до конца года избавить полуостров от стихийных свалок.

Источник: РИА "Новости"

Ранее он заявил, что был оштрафован за то, что организовал вывоз мусора к домовладениям чиновников, плохо справляющихся со своими обязанностями.

«Работу обязательно продолжайте по выявлению, она регулярной должна быть. Будет регулярной, и количество вновь образуемых свалок тоже уменьшится. Давайте зачистим Крым в этом году. Прошу совместно всем навалиться, и координация на мне», — сказал Аксенов во время совещания с главами муниципалитетов.

Он также поручил привлечь правоохранителей к поиску причастных к несанкционированному вывозу мусора. «Попытаться установить, наложить штрафы и, соответственно, за счет тех, кто вывозит, эти свалки ликвидировать», — подчеркнул глава республики.

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