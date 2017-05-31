Главным государственным ветеринарным инспектором Самарской области назначен Андрей Мелехин

Напомним, экс-глава департамента ветеринарии Самарской области Сергей Овчинников написал заявление об увольнении по собственному желанию 28 апреля. Он занимал эту должность с 2008 года.

Мелехин Андрей Сергеевич — 1971 года рождения, в 1996 г. закончил Ульяновский сельскохозяйственный институт по специальности «Ветеринария» квалификации «Ветеринарный врач». Имеет научную степень.

С 2014 года является старшим научным сотрудником Россельхозакадемии им. П. А. Столыпина (г. Ульяновск). Соискатель многочисленных научных трудов Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии кафедры «Микробиологии и ВСЭ», член ученого совета ГНУ Самарской научной исследовательской ветеринарной станции.

С 2005 по 2012 гг. возглавлял службу лабораторной разведки и контроля при службе ГО ЧС г. Тольятти, которая в свою очередь принимала участие в учениях по ликвидации химических аварий, проводимых Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на территории городов с действующими химическими заводами. Служба регулярно занимала первые места, что отмечено благодарственными письмами Сергея Шойгу.