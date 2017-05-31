Мэрия Москвы предложила провести акцию оппозиции 12 июня на проспекте Сахарова

«Мы предложили организаторам два альтернативных варианта — либо шествие и митинг по улице Перерва с последующим митингом у памятника “Солдату Отечества” на пересечении с Люблинской улицей, либо шествие и митинг по проспекту Академика Сахарова», — сказал Черников.

Как сообщил «Интерфаксу» в среду глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников, было рассмотрено два идентичных по тексту уведомления о проведении 12 июня массовой акции на улицах Тверская и Охотный Ряд, поданные в мэрию самим Навальным и его соратником Романом Рубановым.

По его словам, проспект Сахарова — «традиционное для проведения таких мероприятий место в центре города, где проще организовать движение транспорта, особенно в праздничный день».

Черников отметил, что предложение о переносе акции обусловлено тем, что 12 июня на улицах Тверская и Охотный Ряд запланировано проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня России, а на улицах 1-я Тверская-Ямская и Тверская проводятся дорожно-ремонтные работы.

«Мы готовы продолжать переговоры в любой день, никакой напряженности не видим», — сказал представитель мэрии, напомнив, что в соответствии с законом, срок согласования массового мероприятия заканчивается за три дня до его проведения (в данном случае — 9 июня).

В то же время, по словам Черникова, самому Навальному в организации мероприятия отказано по закону о митингах и шествиях, в соответствии с которым гражданин, привлекавшийся к административной ответственности за определенные правонарушения, не может быть организатором публичной акции.

Глава департамента напомнил, что в марте 2017 года Навальный привлекался к ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ), а также организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ).