Рева прогнозирует рост средней зарплаты в Украине до уровня 7100 грн

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время заседания правительства, сообщает Экономическая правда.

«Рост средней заработной платы мы прогнозировали в июле 2016 года на 2017 год до 5900 гривен, сейчас прогноз — 7100 гривен, при том, что сейчас средняя заработная плата 6600 гривен в месяц», — сказал он.

Кабмин выделил 32 млн грн на отопление «Артека» Рева также отметил, что размер фонда оплаты труда в июле 2016 года прогнозировался на уровне 666 млрд гривен на 2017 год по оптимистическому сценарию, по пессимистическому — 656 млрд гривень, сегодня же этот прогноз составляет 769 млрд гривен.

По словам министра, повышение показателей удалось достичь благодаря работе по детенизации. Депутаты обжаловали в КСУ закон о декоммунизации Ранее сообщалось, что номинальная заработная плата в 2016 году выросла на 37,7%.