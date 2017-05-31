Додон прокомментировал выдворение молдавских дипломатов из России.

«Надеюсь, других ответных мер экономического и социального характера со стороны России не последует. Но это зависит в первую очередь от Кишинева», — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выразил надежду, что мер экономического и социального характера со стороны России в ответ на высылку дипломатов не последует.

Он отметил, что «за 25 лет установления дипломатических отношений между Молдовой и Россией никогда еще наши двухсторонние отношения не находились на краю пропости как сейчас».

«Вот к чему приводят безответственные решения и действия молдавского правительства и парламентского большинства, которые принимают решения не в интересах своего народа, а исходя из геополитических интересов западных кураторов. В течение следующих дней проведу встречи на разных уровнях с руководством России», — сказал Додон.

По его словам, «если правительство будет нагнетать дальше и принимать антироссийские решения, дело останется за нами…, за народом Республики Молдова».