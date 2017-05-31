Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Порошенко отреагировал на заявления Путина на встрече с Макроном
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Петров и Гармаш сыграли ребенка Лизы Арзамасовой в кино
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ: полковник ВСУ боялся раскрыть правду о «Буке», сбившем Боинг
СМИ: подлодка РФ, не всплывая, атаковала ИГИЛ
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
СМИ: фанаты сравнили дочь Гузеевой с фарфоровой куклой
Это моя большая ошибка: Максакова о бывшем муже
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
10Последний звонок-2017 в России
8«Суперлюди» Японии
12Воспоминания Набережной Круазет
17:54 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Киев и ДНР договорились о прекращении огня с 1 июня

Представитель силового ведомства ДНР сообщил, что «достигнута договоренность с украинской стороной о полном бессрочном режиме прекращении огня с 00.00 1 июня».

Источник: "РИА Новости" Украина

ДОНЕЦК, 31 мая — РИА Новости. Власти самопровозглашенной ДНР договорились с Киевом о полном бессрочном прекращении огня в Донбассе с 1 июня, сообщил журналистам представитель силового ведомства ДНР, передают РИА Новости.

«Достигнута договоренность с украинской стороной о полном бессрочном режиме прекращении огня с 00.00 1 июня», — сказал представитель ведомства.

Читайте также
«Нормандские переговоры»: Украина предложила новое перемирие — МИД

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике призвали украинских силовиков к полному прекращению огня в Донбассе с 31 мая.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Что сказал Песков о посте дочери насчет реновации
Россия вышлет пятерых сотрудников дипмиссии Молдавии
Кудрин обнародовал программу развития России
«Нафтогаз»: суд в Стокгольме отменил требования «Газпрома»
МЧС выпустило штормовое предупреждение для 22 субъектов РФ
Суд удовлетворил иск Усманова к Навальному
Трамп предложил разгадать значение слова из его твита
Самолет вернулся в аэропорт Мельбурна из-за угрозы теракта
Спорт
«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом мира В сезоне-2015/16 «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занял пятое место и стал обладателем Кубка Англии
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Москвичи срочно пытаются получить права на землю под многоэтажками
Жителей хрущевок пригласили в Госдуму
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь