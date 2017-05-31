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17:54 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев наградит за спасение 10-летнего ребенка сотрудников авиакомпании «Уральские авиалинии» и пассажиров-медиков

Евгений Куйвашев наградит за спасение 10-летнего ребенка сотрудников авиакомпании «Уральские авиалинии», а также медиков, оказавшихся на борту рейса «Екатеринбург-Симферополь».

Об этом врио губернатора заявил сегодня на встрече с секретарями местных отделений «Единой России», передает корреспондент Накануне.RU.

С просьбой «поощрить все причастных» к спасению ребенка к врио губернатора обратился депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«У меня просьба: рассмотрите, пожалуйста, возможность всех причастных поощрить и наградить», — сказал Альшевских.

«Принимается безусловно. Прямо сейчас дам поручение. Эти люди действительно должны быть отмечены», — сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, 30 мая во время перелета из уральской столицы в Симферополь ребенку стало плохо. Для того, чтобы своевременно оказать ему медпомощь, командир принял решение экстренно посадить самолет в аэропорту Самары. Сотрудники авиакомпании и оказавшиеся на борту пассажиры-медики буквально спасли жизнь ребенку.

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