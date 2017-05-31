Куйвашев наградит за спасение 10-летнего ребенка сотрудников авиакомпании «Уральские авиалинии» и пассажиров-медиков

Об этом врио губернатора заявил сегодня на встрече с секретарями местных отделений «Единой России», передает корреспондент Накануне.RU.

С просьбой «поощрить все причастных» к спасению ребенка к врио губернатора обратился депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«У меня просьба: рассмотрите, пожалуйста, возможность всех причастных поощрить и наградить», — сказал Альшевских.

«Принимается безусловно. Прямо сейчас дам поручение. Эти люди действительно должны быть отмечены», — сказал Евгений Куйвашев.