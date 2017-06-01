Мэр Воронежа выступил за отмену остановок в черте города для пригородных автобусов
Александр Гусев поручил подчиненным выйти с инициативой в облправительство.
Александр Гусев поручил подчиненным выйти с инициативой в облправительство.
Мэр Александр Гусев предложил отменить остановки пригородных автобусов в черте города. Глава Воронежа поручил управлению транспорта выйти с соответствующей инициативой в облправительство. Поручение прозвучало на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в среду, 31 мая.
Маршруты пригородных автобусов с городской администрацией не согласуют.
— Считаю, что межмуниципальные автобусы по городу должны ехать без остановок до конечного пункта. Тогда и не будет соблазна запускать подобный маршрут через весь город, — сказал Александр Гусев.
По данным управления транспорта, в Воронеже работает 87 пригородных автобусных маршрутов. Из них 50 отправляются с Центрального и Левобережного автовокзалов и