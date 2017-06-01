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09:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэр Воронежа выступил за отмену остановок в черте города для пригородных автобусов

Александр Гусев поручил подчиненным выйти с инициативой в облправительство.

Мэр Александр Гусев предложил отменить остановки пригородных автобусов в черте города. Глава Воронежа поручил управлению транспорта выйти с соответствующей инициативой в облправительство. Поручение прозвучало на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в среду, 31 мая.

Маршруты пригородных автобусов с городской администрацией не согласуют. Из-за этого многие пригородные маршруты «накладываются» на городские. Управление транспорта проводит работу по ликвидации дублирующих маршрутов, чтобы исключить «гонки» водителей и снизить вероятность ДТП, но «открытие подобных пригородных маршрутов сводит эту работу на нет», отметил на заседании заместитель главы управления транспорта Владимир Бухонов.

— Считаю, что межмуниципальные автобусы по городу должны ехать без остановок до конечного пункта. Тогда и не будет соблазна запускать подобный маршрут через весь город, — сказал Александр Гусев.

По данным управления транспорта, в Воронеже работает 87 пригородных автобусных маршрутов. Из них 50 отправляются с Центрального и Левобережного автовокзалов и Юго-Западной автостанции, шесть — с конечных остановок транспорта, ближайших по трассе следования маршрута и еще 31 — с конечных остановок, не являющихся ближайшими по трассе следования маршрута.

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