Мэр Воронежа выступил за отмену остановок в черте города для пригородных автобусов

Мэр Александр Гусев предложил отменить остановки пригородных автобусов в черте города. Глава Воронежа поручил управлению транспорта выйти с соответствующей инициативой в облправительство. Поручение прозвучало на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в среду, 31 мая.

Маршруты пригородных автобусов с городской администрацией не согласуют. Из-за этого многие пригородные маршруты «накладываются» на городские. Управление транспорта проводит работу по ликвидации дублирующих маршрутов, чтобы исключить «гонки» водителей и снизить вероятность ДТП, но «открытие подобных пригородных маршрутов сводит эту работу на нет», отметил на заседании заместитель главы управления транспорта Владимир Бухонов.

— Считаю, что межмуниципальные автобусы по городу должны ехать без остановок до конечного пункта. Тогда и не будет соблазна запускать подобный маршрут через весь город, — сказал Александр Гусев.