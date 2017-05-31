Министр Стець подал в отставку
31 мая министр информационной политики Юрий Стець написал заявление об отставке с должности по состоянию здоровья.
31 мая министр информационной политики Юрий Стець написал заявление об отставке с должности по состоянию здоровья.
Соответствующее заявление Стець передал председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию, сообщает
«Министр имел разговор с руководством и членами Правительства, которым сообщил о своем решении. Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья. Никаких политических или иных мотивов не существует», — заявил госсекретарь Мининформполитики Артем Биденко, добавив, что сейчас Юрий Стець находится на больничном.
Функции исполняющего обязанности министра информационной политики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову.
Эту информацию «Детектор медиа» подтвердил сам Юрий Стець.
Также сообщается, что на данный момент Стець находится в больнице.
Напомним, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой написал заявление об отставке и подал его в Верховную Раду.