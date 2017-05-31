Министр Стець подал в отставку

«Министр имел разговор с руководством и членами Правительства, которым сообщил о своем решении. Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья. Никаких политических или иных мотивов не существует», — заявил госсекретарь Мининформполитики Артем Биденко, добавив, что сейчас Юрий Стець находится на больничном.

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Функции исполняющего обязанности министра информационной политики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову.

Эту информацию «Детектор медиа» подтвердил сам Юрий Стець.

Также сообщается, что на данный момент Стець находится в больнице.

Напомним, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой написал заявление об отставке и подал его в Верховную Раду.