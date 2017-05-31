Мэрия Казани предложила сторонникам Навального провести митинг в 7 утра на окраине города

«Вредничают, предложили провести мероприятие на окраине города, в поселке Юдино, и с 7 до 9 утра», — уточнила она.

По словам Дмитриевой, решение о том, принимать это предложение властей или нет, пока не принято, так как необходима консультация с заявителем Азатом Габдульвалеевым, который в настоящее время находится под административным арестом на 10 суток по решению Вахитовского райсуда Казани, накануне признавшего его виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

Согласно решению властей Казани, на время проведения Кубка Конфедераций в городе установлен ряд ограничений на проведение массовых акций.

Так, с 1 июня по 12 июля 2017 года собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением Кубка конфедераций и чемпионатом мира по футболу могут, проводиться в столице Татарстана не более двух часов и с 7:00 до 17:00, а количество участников акции не может превышать 150 человек.

Также ограничены места проведения таких акций: для них определены три территории на окраинах города — рядом с домами культуры в поселках Дербышки, Юдино и в парке Петрова в Кировском районе Казани.