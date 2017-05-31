Пять сцен будет установлено на фестивале AFP-2017 в Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, 31 мая глава региона Валерий Шанцев провел заседание организационного комитета по подготовке к проведению фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People.

По словам директора фестиваля Виктора Шкипина, в этом году будут установлены 5 сцен, на которых выступят более 100 музыкантов, также планируется расширить зоны спорта и технологий.

Подводя итоги совещания, губернатор дал поручения пресечь несанкционированную торговлю алкоголем в поселке в дни фестиваля, доработать вопросы транспортной доступности, обеспечить благоустройство территории. Он отметил, что необходимо создать комфортные условия не только для нижегородцев, но и жителей из других регионов России, иностранных гостей, которые приедут на фестиваль. «Всем причастным структурам необходимо взять вопросы подготовки на особый контроль, чтобы фестиваль прошел на высоком уровне», — заявил глава региона Шанцев.