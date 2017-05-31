Пять сцен будет установлено на фестивале AFP-2017 в Нижегородской области
Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People 2017 пройдёт в Нижегородской области
Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People 2017 пройдёт в Нижегородской области
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По словам директора фестиваля Виктора Шкипина, в этом году будут установлены 5 сцен, на которых выступят более 100 музыкантов, также планируется расширить зоны спорта и технологий.
Подводя итоги совещания, губернатор дал поручения пресечь несанкционированную торговлю алкоголем в поселке в дни фестиваля, доработать вопросы транспортной доступности, обеспечить благоустройство территории. Он отметил, что необходимо создать комфортные условия не только для нижегородцев, но и жителей из других регионов России, иностранных гостей, которые приедут на фестиваль. «Всем причастным структурам необходимо взять вопросы подготовки на особый контроль, чтобы фестиваль прошел на высоком уровне», — заявил глава региона Шанцев.
Всем причастным структурам необходимо взять вопросы подготовки на особый контроль, чтобы фестиваль прошел на высоком уровне.
Ранее сообщалось, что фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People 2017 пройдёт в Нижегородской области
Организаторы обещают, что гостей фестиваля будут ждать выступления более 100 лучших зарубежных и российских диджеев, расширенные зоны технологий и спорта, а также специальное пиротехническое шоу.
При этом в 2017 году количество электричек для гостей фестиваля будет увеличено.
Напомним, что фестиваль вошел в топ-200 событий России.