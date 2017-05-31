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18:51 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Нафтогаз»: суд отменил условие «Газпрома» «бери или плати»

На странице компании в Facebook появилось сообщение: «Стокгольмский арбитраж полностью удовлетворил требования “Нафтогаза” по принципу take or pay».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Стокгольмский арбитраж отменил условие «бери или плати» (take or pay), содержащееся в контракте «Нафтогаза» с «Газпромом» на поставку газа, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».

«Подтверждаем, что условие “бери или плати” отменено», — сказали в пресс-службе.

Позднее на странице компании в Facebook появилось такое сообщение: «Стокгольмский арбитраж полностью удовлетворил требования “Нафтогаза” по принципу take or pay».

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

Основная часть претензий «Газпрома» к «Нафтогазу» в рамках спора по поставкам газа приходась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay).

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