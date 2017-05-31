«Нафтогаз»: суд отменил условие «Газпрома» «бери или плати»
На странице компании в Facebook появилось сообщение: «Стокгольмский арбитраж полностью удовлетворил требования “Нафтогаза” по принципу take or pay».
На странице компании в Facebook появилось сообщение: «Стокгольмский арбитраж полностью удовлетворил требования “Нафтогаза” по принципу take or pay».
КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Стокгольмский арбитраж отменил условие «бери или плати» (take or pay), содержащееся в контракте «Нафтогаза» с «Газпромом» на поставку газа, сообщили в среду РИА Новости в
«Подтверждаем, что условие “бери или плати” отменено», — сказали в
Позднее на странице компании в Facebook появилось такое сообщение: «Стокгольмский арбитраж полностью удовлетворил требования “Нафтогаза” по принципу take or pay».
«Газпром» и «Нафтогаз Украины» судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.
Основная часть претензий «Газпрома» к «Нафтогазу» в рамках спора по поставкам газа приходась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay).