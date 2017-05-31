«Нафтогаз»: суд отменил условие «Газпрома» «бери или плати»

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Стокгольмский арбитраж отменил условие «бери или плати» (take or pay), содержащееся в контракте «Нафтогаза» с «Газпромом» на поставку газа, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».

«Подтверждаем, что условие “бери или плати” отменено», — сказали в пресс-службе.

Позднее на странице компании в Facebook появилось такое сообщение: «Стокгольмский арбитраж полностью удовлетворил требования “Нафтогаза” по принципу take or pay».