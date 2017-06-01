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11:13 (мск), источник: НТА-Приволжье

Промышленное производство разных видов ягод открылось в Нижегородской области

На предприятии уже высажено 30 га земляники, 10 га малины, 5 га ежевики и 15 га голубики. На новом производстве создано почти 400 сезонных и постоянных рабочих мест.

Промышленное производство разных видов ягод открылось в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, в инспекции принял участие глава региона Валерий Шанцев.

Согласно информации, кроме голубики в ягодном саду ООО «Рассвет» в Сергачском районе начали выращивать малину, клубнику, землянику и ежевику.

«В Сергачском районе уже восстановлено производство на сахарном заводе, но люди там работают, в основном, осенью, а весной и летом, пока свекла выращивается, у них загрузка меньше. Мы договорились с инвесторами проекта промышленного производства ягод о том, что будут приглашать на сезонные работы сотрудников Сергачского сахарного завода, чтобы у них была возможность получить дополнительный доход», — сказал Валерий Шанцев.

Директор ООО «Рассвет» Владимир Федотов в свою очередь отметил, что «в Сергачском районе почва и климат подходят для выращивания ягод».

В заключение он отметил, что на предприятии уже высажено 30 га земляники, 10 га малины, 5 га ежевики и 15 га голубики. На новом производстве создано почти 400 сезонных и постоянных рабочих мест. Планируемый валовый ежегодный сбор ягод составит 700 тонн.

Политический обозреватель Сергей Анисимов, комментируя закладку ягодного сада в Нижегородской области, отметил, что в условиях снижения импортных поставок неуклонно повышается инвестиционная привлекательность промышленного выращивания ягод в России.

Он отметил, что для России такой масштабный опыт промышленного производства голубики является уникальным. По сути, Нижегородская область будет первопроходцем в этой новой сфере. В настоящее время российский рынок ягод характеризуется преобладанием нетоварного и мелкотоварного производства ягод в общем объеме сборов.

«Понятно, что без государственного стимулирования организации ягодного производства не обойтись. Нижегородские власти готовы предоставить субсидии на возмещение кредитов инвесторам, пожелавшим заняться ягодным бизнесом. И не только. Предполагается осуществить целый комплекс мер по развитию ягодных садов в Нижегородской области с использованием холодильного оборудования Сергачского сахарного завода, в том числе для изготовления джемов и варенья», — резюмировал Сергей Анисимов.

Ранее сообщалось, что специализированное хранилище для ягод планируется построить в Нижегородской области в 2018 году.

Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» источник, близкий к акционерам компании «Рассвет», в проект по производству ягод компания намерена вложить порядка 300 млн. рублей.

Ожидаемая урожайность малины ремонтантной — около 1 ц/га; земляники — 40 ц/га. Урожайность голубики в среднем 80 ц/га, малины традиционной и ежевики — 50 ц/га, однако эти три вида ягод дадут урожай в 2018 году.

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