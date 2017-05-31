Власти Петербурга объяснили плакаты о протестных акциях
В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности
В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Ранее пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что на автобусных остановках Петербурга появилась социальная реклама, призывающая «подумать» перед тем, как идти на акции протеста.
Идея такой социальной рекламы не новая, сказал Русской службе
«Наглядная информация такого рода распространялась и в прошом году, но на сайах. Она была с таким же изображением, и там тоже был переход на страницу с информацией правового плана об этих мероприятиях», — сказал Краснов.
«Бывают случаи
По его словам, эта социальная реклама в первую очередь направлена на несовершеннолетних. По его словам, манипулирование подростками при подготовке протестных акций иногда носит «преступный оттенок».
Краснов добавил, что распространением и подготовкой этих плакатов занималось подразделение комитета по противодействию терроризму и экстремизму.
Это подразделение распространило по городу еще несколько видов плакатов: плакаты, которые призывают настороженно относиться к бесхозным вещам, плакаты о вреде телефонного терроризма и плакаты с призывом отказаться от распространения экстремисткой информации.
«Не всякий митинг является экстремистским, соответственно, не всякий экстремизм проявляется в форме митинга, но в некоторых случаях эти понятия имеют сектор пересечения. Есть митинги, на которые выносится достаточно экстремистская повестка», — пояснил Краснов.
«Это не так, что мы не советуем не ходить на митинги, а советуем принимать обдуманные решения», — отметил он.
В