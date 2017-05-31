Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
Эксперт рассказал об истинных целях удара «Калибрами» в Сирии
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Петров и Гармаш сыграли ребенка Лизы Арзамасовой в кино
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
СМИ: полковник ВСУ боялся раскрыть правду о «Буке», сбившем Боинг
СМИ: подлодка РФ, не всплывая, атаковала ИГИЛ
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
СМИ: фанаты сравнили дочь Гузеевой с фарфоровой куклой
Это моя большая ошибка: Максакова о бывшем муже
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
8«Суперлюди» Японии
20Крепостные стены XXI века
10В тени красоты
19:29 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Власти Петербурга объяснили плакаты о протестных акциях

В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга объяснили, почему на улицах города появились плакаты с надписью «Зовут поучаствовать в протестной акции? Думай головой — не ведись на провокации».

Источник: @goodfed

Ранее пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что на автобусных остановках Петербурга появилась социальная реклама, призывающая «подумать» перед тем, как идти на акции протеста.

Идея такой социальной рекламы не новая, сказал Русской службе Би-би-си советник главы комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Иван Краснов.

«Наглядная информация такого рода распространялась и в прошом году, но на сайах. Она была с таким же изображением, и там тоже был переход на страницу с информацией правового плана об этих мероприятиях», — сказал Краснов.

«Бывают случаи какого-то манипулирования, каких-то провокаций. Бывают случаи, когда люди, пришедшие на массовые мероприятия, не до конца понимают особенности правового поля, в котором они находятся. Бывают призывы к каким-то насильственным действиям», — объяснил Краснов главный посыл этих плакатов.

По его словам, эта социальная реклама в первую очередь направлена на несовершеннолетних. По его словам, манипулирование подростками при подготовке протестных акций иногда носит «преступный оттенок».

Краснов добавил, что распространением и подготовкой этих плакатов занималось подразделение комитета по противодействию терроризму и экстремизму.

Это подразделение распространило по городу еще несколько видов плакатов: плакаты, которые призывают настороженно относиться к бесхозным вещам, плакаты о вреде телефонного терроризма и плакаты с призывом отказаться от распространения экстремисткой информации.

«Не всякий митинг является экстремистским, соответственно, не всякий экстремизм проявляется в форме митинга, но в некоторых случаях эти понятия имеют сектор пересечения. Есть митинги, на которые выносится достаточно экстремистская повестка», — пояснил Краснов.

«Это не так, что мы не советуем не ходить на митинги, а советуем принимать обдуманные решения», — отметил он.

В пресс-службе комитета также сообщили, что в Санкт-Петербурге расклеены 20 таких плакатов, и пояснили, что такую информационную кампанию проводят ежегодно. «У всех сложилось впечатление, что мы это делаем из-за одного человека, но это не так, сказали в пресс-службе комитета».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Киев заявил о победе над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже
Россия вышлет пятерых сотрудников дипмиссии Молдавии
Кудрин обнародовал программу развития России
«Нафтогаз»: суд в Стокгольме отменил требования «Газпрома»
МЧС выпустило штормовое предупреждение для 22 субъектов РФ
В Европе предлагают создать аналог МВФ
Путин оценил успехи российских мультипликаторов
Самолет вернулся в аэропорт Мельбурна из-за угрозы теракта
Спорт
«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом мира В сезоне-2015/16 «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занял пятое место и стал обладателем Кубка Англии
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Россияне вновь стали скупать квартиры в Лондоне
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь