Киев заявил о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже

Пресс-служба государственного холдинга «Нафтогаз Украины» в среду сообщила, что компания получила отдельное решение Стокгольмского арбитража в производстве против российского «Газпрома». Речь идет о контракте на поставку газа от 2009 года, из-за которого Москва и Киев ведут тяжбу на десятки миллиардов долларов.

В «Газпроме» подтвердили, что получили решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом», назвав его «промежуточным».

Российская компания не комментирует суть решения. Как сказал глава финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников, в документе 790 страниц, поэтому его еще нужно прочитать, «чтобы прийти к каким-то выводам».

Еще один сотрудник «Газпрома» Сергей Кузнец заявил, что промежуточное решение арбитража «не содержит в себе каких-либо конкретных цифр».

В Киеве, напротив, считают принятое в Стокгольме решение своей принципиальной победой.