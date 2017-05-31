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19:56 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Киев заявил о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза Украины» в споре с российским «Газпромом». Об этом заявили в Киеве, назвав три ключевые пункта — незаконны правило «бери или плати, запрет на реэкспорт газа и формула цены. В «Газпроме» заявили, что изучают решение арбитража.

Источник: AP 2017

Пресс-служба государственного холдинга «Нафтогаз Украины» в среду сообщила, что компания получила отдельное решение Стокгольмского арбитража в производстве против российского «Газпрома». Речь идет о контракте на поставку газа от 2009 года, из-за которого Москва и Киев ведут тяжбу на десятки миллиардов долларов.

В «Газпроме» подтвердили, что получили решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом», назвав его «промежуточным».

Российская компания не комментирует суть решения. Как сказал глава финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников, в документе 790 страниц, поэтому его еще нужно прочитать, «чтобы прийти к каким-то выводам».

Еще один сотрудник «Газпрома» Сергей Кузнец заявил, что промежуточное решение арбитража «не содержит в себе каких-либо конкретных цифр».

В Киеве, напротив, считают принятое в Стокгольме решение своей принципиальной победой.

Как говорится в заявлении пресс-службы «Нафтогаза» со ссылкой на руководителя компании Андрея Кобелева, во-первых, арбитраж отменил ключевое требование «Газпрома» «бери или плати», согласно которому Украина должна оплачивать российский газ, даже не получая его.

Во-вторых, согласно заявлению «Нафтогаза», отменен запрет на реэкспорт нефти из Европы. В-третьих, арбитраж удовлетворил требование украинской газовой компании о пересмотре цены в контракте с Россией с учетом рыночных условий («Газпром» при этом настаивал на контрактной цене, которая формуруется по специальной формуле).

Эти же три пункта отметила заместителя министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая сообщила о победе Украины в газовом споре в своем «Фейсбуке».

По ее словам, «позиция по ключевым вопросам» Стокгольмского арбитража состоит в отмене принципе «бери или плати», который она оценила как «львиную часть финансовых требований «Газпрома», признания незаконным запрета на реэкспорт и требования пересмотреть формулы цены на газ с 2014 года.

«Это однозначная победа. Евроинтеграция в силе», — заключила замглавы МИД Украины.

История тяжбы

«Нафтогаз» и «Газпром» подали иски друг к другу в арбитражный суд в июне 2014 года. «Нафтогаз» требует от «Газпрома» возмещение средств, которые, по мнению украинской стороны, были переплачены за российский газ. Их «Нафтогаз» оценивает в 17,9 млрд долларов, пишет Интерфакс.

«Газпром», по данным агентства, хочет получить от украинской компании 42,8 млрд долларов за недобор газа Украиной — как раз здесь работает принцип «плати или бери».

Еще 2,9 млрд долларов «Газпром» хочет получить из-за не оплаченные Украиной счетов. Украина не платила эти средства, так как не согласна с формулой для расчеты цены на газ. Общая сумма претензий «Газпрома», по данным Интерфакса, составляет 45,7 млрд долларов.

РИА Новости приводит другую оценку: по данным отчетности «Газпрома», сумма претензий составляет 37 млрд долларов.

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