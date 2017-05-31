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20:52 (мск), источник: Sputnik.md

О чем договорился президент Молдовы с главой «Газпрома»

В среду молдавский лидер Игорь Додон провел рабочую встречу с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером": какие вопросы обсуждались сторонами.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон уверен, что диалог с «Газпромом» по поставкам газа будет продолжен, несмотря на высылку российских дипломатов.

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Посольство России в Молдове в понедельник получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в стране. Как заявил премьер Молдовы Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. МИД РФ в среду сообщил, что Москва выдворяет пятерых молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева.

Как написал Додон на своей странице в соцсети Facebook, в среду он провел «очень хорошую дружескую рабочую встречу с председателем правления ОАО “Газпром” Алексеем Борисовичем Миллером».

По словам молдавского лидера, стороны обсудили состояние дел в энергетической области в отношениях двух стран.

«Сожалею о недружественных шагах со стороны правительства Молдовы последних дней. Это ставит под знак вопроса очень перспективные договоренности по поставкам газа для Молдовы. Но уверен, что диалог будет продолжен», — сказал Додон.

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