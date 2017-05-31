Россия заявила, что готова к конструктивному диалогу с Украиной

«Несмотря на откровенно недружественные шаги нынешних киевских властей, не устаем повторять, что российская сторона открыта к конструктивному диалогу и к взаимовыгодному сотрудничеству. У нас нет сомнений, что рано или поздно мы придем к необходимости восстановления полноценных связей между нашими странами и народами», — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в среду по случаю 20-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 31 мая 1997 года.

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. МИД России заявил, что РФ открыта к конструктивному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству с Украиной, несмотря на недружественные шаги Киева.

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В ведомстве с сожалением отметили, что «государственный переворот в Киеве в 2014 году» привел к тому, что сегодня отношения между двумя странами «далеки от духа и буквы Договора 1997 года».

«Однако само существование этого документа служит залогом наличия фундамента для возрождения двусторонних отношений», — указали в российском МИД.

В сообщении подчеркивается, что на момент подписания документа в 1997 году в Москве «были преисполнены надежды на развитие и укрепление двусторонних связей».

В октябре 2016 года спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией.

Замглавы МИД РФ Алексей Мешков заявил, что при введении Киевом виз с Россией около 3 миллионов граждан Украины могут направиться в Европу.