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20:47 (мск), источник: РИА Новости

Парижское соглашение по климату будет действовать и без США, заявил Юнкер

БРЮССЕЛЬ, 31 мая — РИА Новости, Мария Князева. Парижское соглашение по климату продолжит действовать, даже если США решат выйти из него, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Источник: РИА Новости

«Если США хотят выйти из Парижского соглашения, мы будем непоколебимы. Соглашение продолжит применяться», — цитируются его слова в Twitter пресс-секретаря Еврокомиссии Мины Андреевой.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что объявит о своем решении, выйдет ли Вашингтон из Парижского соглашения, в ближайшие дни.

Как заявил журналистам в среду высокопоставленный представитель ЕС, Парижское соглашение по климату продолжит действовать, даже если США откажутся его выполнять.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что американский президент принял решение выйти из Парижского соглашения по климату и проинформировал об этом ближайшее окружение. Детали выхода из соглашения прорабатываются небольшой группой чиновников, в которую входит глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

Лидеры G7 в ходе саммита попытались среди прочего достичь единства по борьбе с изменениями климата, однако в итоговой декларации в субботу были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу по Парижскому соглашению.

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